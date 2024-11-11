Появилось предложение сделать краны с питьевой водой в аэропортах

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во всех российских аэропортах предложено установить краны с бесплатной питьевой водой для удобства пассажиров. С соответствующей инициативой в адрес Минтранса выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

В документе он предложил рассмотреть возможность обязательного оснащения всех аэропортов страны бесплатными питьевыми кранами, расположенными в удобных местах. Кроме того, депутат отметил необходимость введения фиксированной цены на бутилированную воду, реализуемую в магазинах на территории терминалов.

Чернышов указал, что такие меры помогут снизить социальную напряженность, которая возникает из-за чрезмерно высоких цен на товары первой необходимости в аэропортах, особенно на воду. Он подчеркнул, что стоимость одной бутылки воды составляет от 150 до 300 рублей, что является неприемлемым.

Следует отметить, что на прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба начала проверку работы аэропорта Внуково после жалоб на завышенную стоимость воды в терминалах. В свою очередь, представители аэропорта заявили, что все претензии должны адресоваться непосредственно магазинам, так как на ценообразование аэропорт не влияет.

Уточнения

Аэропорт Вну́ково имени А. Н. Туполева (ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW) — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области. Является аэропортом совместного базирования (совместно с ФСБ России и ФСО России).

