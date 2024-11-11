В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Краснодарском парке, одном из самых посещаемых мест Кубани, появилась новая впечатляющая смотровая площадка. Об этом сообщается на официальной странице парка.

Фото: flickr.com by Steveen Manon, CC BY-SA 2.0

Полукруглая площадка, возвышающаяся над всеми другими зонами, расположена напротив стадиона и уже доступна для прогулок.

По периметру высажены яркие растения — лаванда, спирея, барбарис, розы и два вида бересклета, добавляющие ещё больше живописности к этому виду.

Ранее на этом месте находились макеты планет Солнечной системы, которые тоже привлекали немало внимания.

Однако несколько месяцев назад началась масштабная реконструкция, и вплоть до её завершения никто не знал, что появится на месте прежнего арт-объекта.

Кроме того, ещё один сюрприз для посетителей — цветение рододендрона в Японском саду, известном уголке парка.

По информации из соцсетей, цветущий гибридный рододендрон "Распутин" нехарактерно для себя радует цветами в осенний период, так как обычно цветёт весной и летом.

Парк "Краснодар", также известный как "парк Галицкого", занимает более 40 гектаров.

Его основал Сергей Галицкий меценат и предприниматель в 2017 году, и с тех пор парк стал одной из главных достопримечательностей не только Краснодара, но и всего Краснодарского края.

За семь лет его площадь увеличилась почти вдвое — с первоначальных 22,7 до более чем 40 гектаров.

Уточнения

Серге́й Никола́евич Га́лицкий ( род. 14 августа 1967, Лазаревское, Сочи, Краснодарский край) — российский предприниматель, общественный деятель, основатель и совладелец (до 2018 года) крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин Краснодара.



Парк «Краснодар» (неофициально «Парк Галицкого») — городской парк, расположенный на северо-востоке от центра Краснодара в Прикубанском округе, между улицами Восточно-Кругликовская и Героя Владислава Посадского, рядом со стадионом ФК «Краснодар».



Рододе́ндрон (лат. Rhododéndron) — род растений семейства Вересковые (Ericaceae), по современной классификации включающий около 1 200 видов преимущественно вечнозелёных, полулистопадных и листопадных кустарников, изредка небольших деревьев.



