В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого

В Краснодарском парке, одном из самых посещаемых мест Кубани, появилась новая впечатляющая смотровая площадка. Об этом сообщается на официальной странице парка.
Полукруглая площадка, возвышающаяся над всеми другими зонами, расположена напротив стадиона и уже доступна для прогулок.
По периметру высажены яркие растения — лаванда, спирея, барбарис, розы и два вида бересклета, добавляющие ещё больше живописности к этому виду.
Ранее на этом месте находились макеты планет Солнечной системы, которые тоже привлекали немало внимания.
Однако несколько месяцев назад началась масштабная реконструкция, и вплоть до её завершения никто не знал, что появится на месте прежнего арт-объекта.
Кроме того, ещё один сюрприз для посетителей — цветение рододендрона в Японском саду, известном уголке парка.
По информации из соцсетей, цветущий гибридный рододендрон "Распутин" нехарактерно для себя радует цветами в осенний период, так как обычно цветёт весной и летом.
Парк "Краснодар", также известный как "парк Галицкого", занимает более 40 гектаров.
Его основал Сергей Галицкий меценат и предприниматель в 2017 году, и с тех пор парк стал одной из главных достопримечательностей не только Краснодара, но и всего Краснодарского края.
За семь лет его площадь увеличилась почти вдвое — с первоначальных 22,7 до более чем 40 гектаров.
Серге́й Никола́евич Га́лицкий ( род. 14 августа 1967, Лазаревское, Сочи, Краснодарский край) — российский предприниматель, общественный деятель, основатель и совладелец (до 2018 года) крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин Краснодара.
Парк «Краснодар» (неофициально «Парк Галицкого») — городской парк, расположенный на северо-востоке от центра Краснодара в Прикубанском округе, между улицами Восточно-Кругликовская и Героя Владислава Посадского, рядом со стадионом ФК «Краснодар».
Рододе́ндрон (лат. Rhododéndron) — род растений семейства Вересковые (Ericaceae), по современной классификации включающий около 1 200 видов преимущественно вечнозелёных, полулистопадных и листопадных кустарников, изредка небольших деревьев.
Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.