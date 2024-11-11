Зима в пути: секреты, как упаковать чемодан без проблем

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Собирая чемоданы на зимние каникулы, не всегда легко разместить все тёплые вещи, и часто приходится идти на компромисс.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Эксперт по багажу, делится своими восьмью хитростями, которые помогут оптимизировать процесс упаковки для путешествий в холодное время года.

1. Сворачивайте одежду в рулоны

Первый лайфхак от Уэйна: аккуратно складывайте одежду прямоугольником, а затем сворачивайте в рулон. Это позволяет избежать складок и упаковать больше вещей.

2. Используйте вакуумные пакеты

Компрессионные пакеты помогут сэкономить место: они уменьшают объём одежды, высасывая из неё воздух. Такой способ упаковки позволит взять с собой вдвое больше вещей.

3. Надевайте самые тёплые вещи на себя

В полёт лучше надевать самую объёмную одежду. Это не только сохранит место в ручной клади, но и обеспечит комфорт при приземлении в холодном климате.

4. Выбирайте универсальную одежду

Старайтесь брать вещи, которые можно сочетать друг с другом и стилизовать по-разному.

Например, платье с длинными рукавами и пальто подойдут для дневной прогулки, а с аксессуарами — и для вечернего выхода.

Лёгкие материалы, такие как шерсть или флис, также будут удобны для многослойных нарядов.

5. Упаковочные кубики

Эти небольшие контейнеры помогают упорядочить вещи: в один кубик можно положить термобельё, в другой — повседневные наряды, в третий — аксессуары. Благодаря этому не придётся перерывать весь чемодан в поисках нужной вещи.

6. Минимум обуви

Эксперт советует взять только одну пару удобных ботинок и лёгкие кроссовки или туфли. Ботинки можно надеть в самолёт, а носки и небольшие предметы — разместить в обуви, чтобы сэкономить пространство.

7. Компактные куртки

Вместо объёмной шубы лучше взять тёплую, но лёгкую куртку, которую можно компактно упаковать.

8. Прозрачные сумки на молнии

Небольшие сумки на молнии помогут с организацией мелких вещей: косметики, зарядных устройств, перчаток. Это упрощает поиск и экономит место.

Упаковывая вещи в ручную кладь и выбирая самое необходимое, можно избежать ожидания багажа и оставить место для сувениров.

К тому же компактный чемодан под сиденьем впереди добавит комфорта в путешествии и точно произведёт впечатление на попутчиков!

Уточнения

Ручная кладь — ограниченный по весу груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение.



