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Как увидеть лучшие места Аргентины за один отпуск

2:35
Туризм

Аргентина, вторая по площади страна Южной Америки, давно завоевала популярность среди туристов благодаря своей истории, культуре и ландшафтам. Страна привлекает потрясающими винодельнями Мендосы, впечатляющими Андами и захватывающим дух водопадом Игуасу.

Как увидеть лучшие места Аргентины за один отпуск
Фото: commons.wikimedia.org by Banfield, CC BY-SA 2.5

Помимо столицы Буэнос-Айреса, эклектичной и многогранной, Кордова остаётся менее известным, но не менее значимым местом, которое олицетворяет историческое и культурное наследие Аргентины.

Кордова, второй по величине город страны, славится сохранившейся колониальной архитектурой и культурной жизнью. Здесь находится старейший университет Аргентины — Национальный университет Кордовы, придающий городу молодёжную атмосферу.

Кордова окружена величественным горным хребтом Сьерра-де-Кордова, что создаёт впечатляющие виды и предоставляет возможности для активного отдыха.

Менее чем в часе езды от города находится Альта-Гарсия — родина Че Гевары, ныне музей, важный для всей латиноамериканской культуры и истории. Полёты на параплане в Ла-Кумбре открывают потрясающий вид на окрестности с высоты птичьего полёта.

Архитектура и достопримечательности Кордовы впечатляют не меньше природных красот. Город сочетает в себе как колониальные, так и современные здания, такие как Культурный центр Кордовы с наклонной крышей, превращённой в общественное пространство для отдыха и общения.

На территории "Блок и Эстансияс", объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, сохранились иезуитские церкви и университетские здания.

Пасео-дель-Буэн-Пастор, бывшая женская тюрьма, теперь служит культурным центром. Кордовский собор и парк Сармьенто рядом с Национальным университетом являются популярными местами для прогулок и отдыха.

Сьерра-де-Кордова — сердце гаучо и настоящая жемчужина аргентинской природы, привлекающая любителей активного отдыха и живописных видов. Вершины, долины и реки здесь представляют потрясающие пейзажи и возможности для пеших прогулок.

Долины Пунилья, Каламучита и Трасласьерра радуют обилием природных достопримечательностей, таких как озеро Сан-Роке и парк Кондорито-Горджес. Город Вилья-Хенераль-Бельграно, основанный немецкими иммигрантами, предлагает уникальный культурный опыт и природу Аргентины.

Уточнения

Водопа́ды Игуасу́ (исп. Cataratas del Iguazú, порт. Cataratas do Iguaçu) — комплекс из 275 водопадов на реке Игуасу, находятся на границе аргентинского и бразильского национальных парков, название Iguazú (Игуасу) происходит от слов на языке гуарани y (вода) и guasu (большой).

Эрне́сто Гева́ра де ла Серна, исп. Ernesto Guevara; 14 июня 1928, Росарио, Аргентина — 9 октября 1967, Ла-Игера, Боливия) — аргентинский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель. 

Национальный университет Кордовы (исп.  Universidad Nacional de Córdoba (UNC)) — один из крупнейших университетов Аргентины, на протяжении двух веков был единственным университетом в Аргентине,  иезуитский квартал, на территории которого расположены исторические здания университета, — памятник Всемирного наследия человечества.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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