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Богемные улочки Санта-Терезы снова привлекают любителей искусства

3:26
Туризм

В декабре, когда в Бразилии в разгаре лето, Рио-де-Жанейро раскрывается во всей своей красе, оправдывая свое прозвище — "Изумительный город". В это время дни удлиняются, свет становится мягче, а на улицах царит атмосфера предвкушения карнавала, создавая неповторимую энергетику.

Богемные улочки Санта-Терезы снова привлекают любителей искусства
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, CC BY 2.0

Туризм здесь восстанавливается медленно, и это внесло свои коррективы в атмосферу города. Местные рестораны и культурные проекты теперь больше ориентированы на горожан, что придало Рио новый облик.

Это уже не тот туристический город прошлых десятилетий, а подлинный Рио, где радушие к гостям сочетается с уважением к собственным корням. Веселье больше не ограничивается пляжами и популярными достопримечательностями, а распространяется по всему городу.

Что стоит посетить сейчас
Среди известных районов выделяется Санта-Тереза, богемный квартал с мощеными улочками и новыми галереями. Копакабана, некогда потерявшая былую славу, вновь становится популярной: здесь открываются кафе, где местные семьи и пары наслаждаются сладостями.

Ночные развлечения в Ипанеме и Леблоне обеспечивают атмосферу праздника до самого утра. А в центре города квартал Сенаду постепенно становится центром новой культурной жизни с современными барами и ресторанами, где можно попробовать традиционные закуски и холодное пиво.

Ларанжейрас, старинный район с историческими особняками, также оживляется за счёт молодых проектов: книжные магазины и кафе здесь ориентированы на местных жителей. Пляж Ботафогу, обновленный после масштабной очистки залива Гуанабара, привлекает посетителей не только видами, но и возможностями для активного отдыха.

За пределами отеля
Роскошные отели Рио предлагают гостям насладиться не только комфортом внутри, но и культурными достопримечательностями.

Так, Copacabana Palace организует экскурсии в национальный парк Тижука, а Fairmont Rio предлагает завтрак у подножия статуи Христа-Искупителя ещё до открытия для посетителей. Отели предоставляют экскурсии по мастерским художников, историческим зданиям и уличным фрескам, погружая гостей в богатую культуру города.

Музыка повсюду
Рио всегда славился музыкой, и в городе легко найти самбу, джаз, хори́нью и даже рио-версию R&B. На улицах Ларанжейраса или под Виадуто-де-Мадурейра в выходные проходят живые концерты, где звучат местные ритмы, а в культовом Samba do Trabalhador в Андрае по понедельникам собираются любители самбы.

В Кардосао, культурном центре Ларанжейраса, проходят выступления с живой музыкой, где гости могут насладиться закусками и напитками.

Искусство и креативные пространства
В Рио реализуется множество культурных инициатив, которые раскрывают творческий потенциал города. Проект Reviver Cultural возвращает жизнь в заброшенные здания, превращая их в галереи и арт-пространства.

Музей искусства Рио после реконструкции привлекает посетителей необычными выставками и редкими кинопоказами, а новая арт-галерея Casa Casadas предлагает программу для любителей артхаусного кино.

Уточнения

Копакаба́на (порт. Copacabana) — пляж и одноимённый городской район в Рио-де-Жанейро, расположен при входе в залив Гуанабара, к югу от центра города, согласно одной версии, название происходит от слов copac и cabana из языка кечуа эпохи Инков, и означает "светлое пятно", "синий пляж".

Ста́туя Христа́-Искупи́теля (порт. Cristo Redentor) — статуя Иисуса Христа в стиле ар-деко, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Является символом города и Бразилии в целом, статуя находится на территории национального парка Тижука, на высоте 709 метров над уровнем моря.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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