Самые необычные виды транспорта в мире для туристов

4:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия — это не только возможность увидеть новые места, но и шанс попробовать что-то необычное. В мире существует множество оригинальных способов передвижения, которые могут сделать ваше путешествие поистине незабываемым. Вот наш список самых необычных видов транспорта, которые стоит попробовать туристам.

Фото: commons.wikimedia.org by Ajarvarlamov, CC BY-SA 3.0

1. Водное такси

В некоторых городах, таких как Венеция или Амстердам, водные такси стали привычным и удобным способом передвижения. Эти небольшие лодки позволяют быстро перемещаться по каналам и рекам, наслаждаясь живописными видами. Путешествие на водном такси — это не только способ добраться до места назначения, но и уникальный опыт.

2. Сани на собачьих упряжках

В северных регионах, таких как Аляска или Лапландия, туристы могут попробовать себя в роли гонщика на собачьих упряжках. Это не только захватывающее приключение, но и возможность узнать больше о культуре коренных народов и их традициях. К тому же катание на санях по снежным просторам — это незабываемое ощущение свободы.

3. Канатный трамвай

В городах с гористым рельефом, таких как Сан-Франциско или Лиссабон, трамваи на тросе стали символом местного транспорта. Эти подъёмники поднимают пассажиров на высоту, открывая потрясающие виды на город и окрестности. Поездка на таком трамвае — это не только удобный способ передвижения, но и увлекательное зрелище.

4. Велосипед с прицепом

В некоторых странах, например, в Нидерландах или Дании, можно арендовать велосипеды с прицепами для детей или багажа. Это удобный и весёлый способ исследовать город, а также отличная возможность провести время с семьёй или друзьями, наслаждаясь свежим воздухом и красивыми пейзажами.

5. Канатная дорога

Канатные дороги используются не только для подъема на горнолыжные курорты, но и в туристических зонах, таких как Гонконг или Рио-де-Жанейро. Путешествие на канатной дороге позволяет насладиться панорамными видами и ощутить лёгкость передвижения над живописными ландшафтами.

6. Рикша

Рикша — это традиционный вид транспорта в некоторых азиатских странах, таких как Индия и Япония. Эти трёхколесные повозки управляются водителем и предлагают уникальный способ передвижения по узким улочкам и рынкам. Поездка на рикше позволяет вам погрузиться в атмосферу города и насладиться его колоритом.

7. Поезд-призрак

В некоторых странах существуют тематические поезда, которые предлагают пассажирам уникальный опыт путешествия. Например, в Японии можно найти "поезда-призраки", которые курсируют по заброшенным линиям и предлагают экскурсии по таинственным местам. Это отличный способ добавить немного адреналина в ваше путешествие.

8. Корабль-баржа

Путешествие на барже по рекам и каналам — это расслабляющий способ увидеть новые места. В Европе существует множество компаний, предлагающих такие круизы. На борту баржи можно наслаждаться комфортом, готовить еду и даже участвовать в управлении судном.

9. Скейтборд

В некоторых городах мира скейтборды стали популярным способом передвижения среди молодёжи. Например, в Лос-Анджелесе или Берлине можно арендовать скейтборд и прокатиться по улицам, паркам или набережным. Это не только удобно, но и весело!

Необычные виды транспорта могут сделать ваше путешествие более интересным и запоминающимся. Попробуйте один из этих способов передвижения во время следующего отпуска, и вы получите уникальные впечатления и новые открытия!

Уточнения

Скейтбо́рд (жарг. скейт, от англ. skateboard — «роликовая доска») — доска, состоящая обычно из 7 слоёв канадского шпона, установленная на колёса небольшого диаметра (ролики).

