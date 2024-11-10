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Эксперты рассказали про бюджетные места для горнолыжного отдыха в России

1:08
Туризм

По данным экспертов МТС Travel, самым дешевым горнолыжным курортом в России стал "Аджигардак" на Южном Урале, сообщает "Лента".

Эксперты рассказали про бюджетные места для горнолыжного отдыха в России
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Проживание в городе Аша, расположенном недалеко от курорта, можно забронировать в среднем за 2,5 тысячи рублей в сутки. "Аджигардак" предлагает 14 трасс разной сложности, площадки для внетрассового катания, сноуборд-парк, трассу для беговых лыж и спуск для тюбингов.

На втором месте в рейтинге самых доступных курортов расположился комплекс "Лаго-Наки" в Адыгее, где средняя стоимость проживания составляет 4,2 тысячи рублей за ночь.

Замыкает тройку лидеров город Белокуриха в Алтайском крае с одноименным горнолыжным комплексом, где бронь жилья на сутки обойдется в среднем в 6,3 тысячи рублей.

Эти курорты предлагают доступный и комфортный отдых для любителей горных лыж и сноуборда, желающих провести время на природе и насладиться зимними пейзажами.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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