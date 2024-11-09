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Запущен круиз для тех, кто хочет пережить президентство Трампа в море

1:05
Туризм

В США стартовал необычный круиз для тех, кто хочет пережить президентский срок Дональда Трампа вдали от американской политической жизни, сообщает "Лента". 

Запущен круиз для тех, кто хочет пережить президентство Трампа в море
Фото: commons.wikimedia.org by カテキン, CC BY-SA 4.0

Круиз "Skip Forward" ("Промотай вперед") включает посещение 140 стран на всех семи континентах на лайнере Villa Vie Odyssey. Путешествие рассчитано на четыре года, но есть возможность приобрести пакет "Промежуточные выборы" с возвращением в США к осени 2026 года.

Стоимость круиза начинается от $255 900 за одноместную каюту с "опцией все включено" на четыре года, двухместный номер стоит $319 000.

На борту круизного лайнера будут предложены фитнес-залы, спа-процедуры, а также алкогольные напитки в ходе обеда и ужина.

Этот необычный круиз стал еще одним доказательством того, что президентство Трампа вызывает неоднозначные эмоции и побуждает людей искать "отдушину" от политической реальности.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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