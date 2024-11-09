Запущен круиз для тех, кто хочет пережить президентство Трампа в море

В США стартовал необычный круиз для тех, кто хочет пережить президентский срок Дональда Трампа вдали от американской политической жизни, сообщает "Лента".
Круиз "Skip Forward" ("Промотай вперед") включает посещение 140 стран на всех семи континентах на лайнере Villa Vie Odyssey. Путешествие рассчитано на четыре года, но есть возможность приобрести пакет "Промежуточные выборы" с возвращением в США к осени 2026 года.
Стоимость круиза начинается от $255 900 за одноместную каюту с "опцией все включено" на четыре года, двухместный номер стоит $319 000.
На борту круизного лайнера будут предложены фитнес-залы, спа-процедуры, а также алкогольные напитки в ходе обеда и ужина.
Этот необычный круиз стал еще одним доказательством того, что президентство Трампа вызывает неоднозначные эмоции и побуждает людей искать "отдушину" от политической реальности.
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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