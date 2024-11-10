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Турист поделился неоднозначным опытом отдыха в курортном посёлке Лоо в Сочи

0:53
Туризм

Российский турист Константин поделился своим опытом отдыха в курортном поселке Лоо в Сочи с семьей, сообщает "Лента".

Турист поделился неоднозначным опытом отдыха в курортном посёлке Лоо в Сочи
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что ему не хватило комфорта и уютных мест для отдыха и прогулок, а также пожаловался на отсутствие хороших детских площадок и общественных туалетов, а также нехватку урн для мусора.

По мнению Константина, Лоо — это место, где все нацелено на заработок с туристов, а не на создание комфортных условий для отдыха. Он признался, что не поехал бы второй раз в Лоо.

В качестве плюса турист отметил доступность питания на курорте: на каждом шагу можно найти кафе, столовые, рынки с фруктами и овощами.

Ранее другая туристка, побывавшая в Геленджике, оставила положительный отзыв, отметив чистое море и вкусную еду.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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