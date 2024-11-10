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Туристический налог вводится в ряде регионов России

1:12
Туризм

С 1 января 2025 года в ряде российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Краснодар, Ростов-на-Дону и другие, вводится туристический налог, сообщает "Рамблер". Он представляет собой процент от стоимости проживания в гостиницах и отелях, начисляемый в размере одного процента в 2025 году, и постепенно увеличивающийся до пяти процентов к 2029 году.

Туристический налог вводится в ряде регионов России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Туристический налог призван заменить "курортный сбор", который был признан неудачным экспериментом из-за сложной системы сбора платежей.

В результате введения туристического налога стоимость проживания в гостиницах, скорее всего, повысится, а это может привести к увеличению спроса на альтернативное жилье, например, на квартиры и гостевые дома, которые не облагаются таким налогом.

Эксперты отмечают, что важно, чтобы средства, собранные от туристического налога, были направлены на развитие инфраструктуры и улучшение качества туристического сервиса, чтобы путешественники могли ощутить реальную пользу от этого новшества.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Тури́зм выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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