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Узбекистан и Венгрия создадут уникальные туристические программы

0:57
Туризм

Узбекистан и Венгрия договорились о разработке уникальных недельных программ для привлечения туристов из Венгрии, сообщает NewsMail.

Узбекистан и Венгрия создадут уникальные туристические программы
Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли, CC BY-SA 3.0

В ходе онлайн-переговоров представители Посольства Узбекистана в Венгрии и директор туристической компании "1000 дорог" Олег Ермилов обсудили потенциал туристической отрасли Узбекистана и возможности сотрудничества.

Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества и создании совместных программ для продвижения Узбекистана как уникального туристического направления.

В результате переговоров было достигнуто соглашение о разработке недельных программ по гастрономическому туризму и совместного туристического маршрута по Узбекистану, Киргизии и Казахстану.

Ожидается, что эти инициативы будут способствовать развитию туризма и укреплению экономических связей между двумя странами.

Уточнения

Узбекиста́н — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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