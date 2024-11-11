Узбекистан и Венгрия создадут уникальные туристические программы

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Узбекистан и Венгрия договорились о разработке уникальных недельных программ для привлечения туристов из Венгрии, сообщает NewsMail.

Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли, CC BY-SA 3.0

В ходе онлайн-переговоров представители Посольства Узбекистана в Венгрии и директор туристической компании "1000 дорог" Олег Ермилов обсудили потенциал туристической отрасли Узбекистана и возможности сотрудничества.

Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества и создании совместных программ для продвижения Узбекистана как уникального туристического направления.

В результате переговоров было достигнуто соглашение о разработке недельных программ по гастрономическому туризму и совместного туристического маршрута по Узбекистану, Киргизии и Казахстану.

Ожидается, что эти инициативы будут способствовать развитию туризма и укреплению экономических связей между двумя странами.

Уточнения

Узбекиста́н — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.



Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.

