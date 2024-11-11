Узбекистан и Венгрия создадут уникальные туристические программы

Узбекистан и Венгрия договорились о разработке уникальных недельных программ для привлечения туристов из Венгрии, сообщает NewsMail.
В ходе онлайн-переговоров представители Посольства Узбекистана в Венгрии и директор туристической компании "1000 дорог" Олег Ермилов обсудили потенциал туристической отрасли Узбекистана и возможности сотрудничества.
Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества и создании совместных программ для продвижения Узбекистана как уникального туристического направления.
В результате переговоров было достигнуто соглашение о разработке недельных программ по гастрономическому туризму и совместного туристического маршрута по Узбекистану, Киргизии и Казахстану.
Ожидается, что эти инициативы будут способствовать развитию туризма и укреплению экономических связей между двумя странами.
Узбекиста́н — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.
Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.
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