Простые способы предотвратить потерю багажа в поездке

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ежедневно тысячи российских туристов отправляются в путешествия, но, к сожалению, немалое количество чемоданов остаётся без владельцев в аэропортах. Чтобы не оказаться среди тех, кто отчаянно ищет свой багаж, портал Express поделился советами экспертов, которые помогут минимизировать риски потери вещей.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airport_Munich_innen_2009_PD_20090404_025.JPG by Attribution ShareAlike

Специалисты из 1st Move International предлагают несколько простых, но действенных мер, которые стоит учесть. Одним из самых важных шагов является вложение в чемодан записки с контактной информацией и маршрутом. Если внешняя бирка вдруг отклеится или повредится, сотрудники аэропорта смогут найти вашу записку и связаться с вами. Важно не прятать её глубоко в чемодане — лучше положить на поверхности, чтобы её было легко найти.

Чтобы снизить вероятность потери багажа, также рекомендуется выбирать прямые рейсы без пересадок. Согласно статистике, большинство чемоданов теряется именно на стыковочных рейсах, особенно в дни с высокой загрузкой. Если пересадки неизбежны, стоит выбирать более длительное время между рейсами, чтобы обработчики багажа успели перенести ваш багаж на новый рейс.

Дополнительно стоит удалить все старые бирки и наклейки с чемодана, так как они могут запутать персонал аэропорта. Путаница из-за старых меток — одна из частых причин потери багажа. Полезным советом будет и фотографирование чемодана перед регистрацией — снимок поможет быстро идентифицировать его в случае потери. И, конечно, важно не класть в багажный отсек важные вещи, такие как медикаменты и ценные предметы — их лучше взять в ручную кладь.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир.

