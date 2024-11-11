Туристы смогут смотреть запуски ракет с Байконура

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев сообщил, что вскоре начнутся организованные туристические рейсы на космодром Байконур. Туристы смогут попасть на космодром в дни запусков ракет в космос, что обеспечит им уникальную возможность наблюдать за этим захватывающим процессом.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baikonur_Cosmodrome_IMG_2717_Baikonur_(37428780072).jpg by Ninara

Для реализации этого проекта достигнута договорённость с властями Казахстана, где и расположен космодром. Планируется, что авиарейсы будут доставлять туристов прямо на место старта, значительно упростив логистику и сделав поездки более доступными.

Примерно 2 тысячи человек смогут посетить Байконур в рамках таких туров, рассказал Сангаджи Тарбаев в интервью изданию NEWS. RU.

Ранее в СМИ также появилась информация, что российские учёные начали разрабатывать технологии для создания колонии на Луне. Они уже разработали уникальную силовую установку, которая будет снабжать энергией будущую лунную базу.

Уточнения

Байкону́р (от каз. Байқоңыр / Bajqoŋyr — «богатая долина») — космодром в Казахстане, крупнейший действующий космодром в мире.

