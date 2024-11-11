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Лайнер Spectrum of the Seas выходит из Японии, а россияне ищут новые пути домой

2:19
Туризм

Генеральное консульство России в Шанхае обсудило с местными властями ситуацию с прибытиями граждан России на борту круизного лайнера Spectrum of the Seas. Это судно, которое изначально задержалось в Японии из-за технических неисправностей, наконец-то направляется в Шанхай.

Лайнер Spectrum of the Seas выходит из Японии, а россияне ищут новые пути домой
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yokohama_Station,_Yokohama,_Japan.JPG by 螺钉

Ранее пассажирка лайнера сообщила, что судно прибудет в международный круизный порт Усун, расположенный в районе Баошань, в понедельник в 2:00 по московскому времени.

По словам представителей консульства, в пятницу они уже связались с властями Шанхая, которые полностью осведомлены о ситуации. Для местных властей такие случаи — вполне обычное явление, поскольку круизные корабли часто выбиваются из графика. В целом, проблемы с прибытием российских граждан не ожидаются.

В консульстве уточнили, что, согласно информации китайской стороны, у россиян, прибывающих в Шанхай, будут действующие транзитные визы, так что не возникнет трудностей с миграционными службами. Организаторы круиза также подготовились к возможным вопросам, связанным с дальнейшими перемещениями пассажиров.

Как сообщила одна из пассажирок, часть граждан России по прибытии в Шанхай отправится в международный аэропорт Пудун. Оттуда они смогут вылететь в Москву: рейсом Аэрофлота в 5:45 по московскому времени или рейсом авиакомпании China Eastern Airlines в 5:40 мск.

Для других пассажиров, по её словам, предусмотрены "другие варианты" решения ситуации. Ранее посольство России в Японии сообщило, что около 50 граждан России обратились в консульство с просьбой помочь получить разрешение японских властей на вылет в Шанхай, чтобы вернуться в Россию, не дожидаясь завершения ремонта на лайнере, который находился в порту Иокогама.

По данным российского туроператора CruClub, на борту судна в тот момент находились 538 россиян, у которых истёк срок действия японских транзитных виз. Представители порта Иокогамы уточнили, что Spectrum of the Seas покинул порт в 11:00 по местному времени в пятницу.

Уточнения

Междунаро́дный аэропо́рт Пуду́н (кит. трад. 浦東國際機場, упр. 浦东国际机场, пиньинь Pǔdōng Guójì Jīchǎng, палл. Пудун Гоцзи Цзичан) — аэропорт Шанхая (Китай), расположен в восточной части района Пудун.

Иокога́ма Йокоха́ма (яп. 横浜市 Ёкохама-си) — крупнейший портовый город Японии, административный центр префектуры Канагава. 

Шанха́й (кит. 上海, пиньинь Shànghǎi; у 上海 [zãhe], Zånhae) — один из четырёх городов центрального подчинения КНР; расположен на востоке страны, в дельте реки Янцзы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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