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Почему Малави лучший скрытый уголок Африки, который стоит посетить

1:57
Туризм

Малави — одна из самых недооценённых стран Африки, с удивительным природным и культурным богатством, которую стоит посетить каждому любителю приключений.

Почему Малави лучший скрытый уголок Африки, который стоит посетить
Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, CC BY-SA 4.0

Граница с Танзанией на севере, с Мозамбиком на востоке, юге и западе, а также с Замбией на северо-западе делает её центральным узлом между несколькими странами, хотя сама Малави не имеет выхода к морю.

Это одно из лучших мест для спокойного отдыха в Африке, где меньше туристов, но не меньше впечатлений.

В центре внимания — озеро Ньяса, одно из самых крупных и глубоких озёр в мире, где обитает более тысячи видов рыб. Здесь можно увидеть ярких цихлид, эндемиков озера, которых не найти больше нигде.

Прекрасные пляжи вдоль побережья озера, такие как Сенга-Бей, Нхата-Бей и Кейп-Маклир, привлекают путешественников, которые хотят отдохнуть на берегу, насладиться плаванием или пообщаться с гостеприимными местными жителями.

Озеро Малави, признанное объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011 году, стало важным источником ресурсов для рыболовства и туризма.

Особого внимания заслуживает разнообразие природы: горы Муландже с зелёными чайными плантациями, национальные парки с бегемотами, слонами и десятками видов птиц, включая редких пеликанов и зимородков.

Эта страна, богатая культурным наследием, объединила под своим небом более 16 языков и множество этнических традиций, создавая уникальный колорит.

Для тех, кто ищет активный отдых, Малави предлагает катание на каяках, парусный спорт, горные велосипеды и сафари.

Здесь можно отправиться на закатный круиз по озеру или в пеший поход по горам, любуясь красотами, не омрачёнными толпами туристов, как в других частях континента.

Уточнения

Респу́блика Мала́ви (англ. Republic of Malawi) — государство в Юго-Восточной Африке. На востоке граница с Мозамбиком и Танзанией проходит по «Озеро Ньяса» расположен на южной оконечности огромного озера Ньяса, окружённого горами и характеризующегося большими глубинами и чистой водой богатой рыбой и фауной. 
 
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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