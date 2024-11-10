Как сделать идеальное селфи в людных местах

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Независимо от того, исследуете ли вы новые места или находитесь в знакомом городе, сделать селфи для запечатления момента — отличный способ сохранить воспоминания.

Фото: Freepik by wayhomestudio, CC0

Однако в людных местах, таких как музеи, улицы или ботанические сады, бывает сложно поймать удачный кадр без посторонних на фоне.

Здесь на помощь приходят советы опытных путешественников. Мария Уайлд, создательница контента и организатор групповых туров, рекомендует продумать время съёмки;

"Ранние утренние часы или закат идеальные моменты, когда туристов ещё мало, а освещение придаёт фотографии мягкость", — рассказывает Мария.

Если такие условия недоступны, не отчаивайтесь. Есть приёмы, которые помогут сделать удачный кадр даже в час пик.

Съёмка сверху и использование углов

Когда людей вокруг много, выберите необычный ракурс. Мария советует найти более высокую точку, чтобы снимать сверху.

Она также рекомендует искать естественные преграды, например, стены или окна, чтобы минимизировать попадание посторонних в кадр.

Если у вас есть возможность, возьмите штатив или монопод, чтобы снимать с удобной высоты. Только заранее проверьте правила посещения: во многих популярных туристических местах селфи-палки запрещены.

Использование автоспуска и съёмка видео

В большинстве смартфонов предусмотрена функция автоспуска, что даёт несколько секунд на подготовку.

Мария также предлагает снимать короткие видеоролики: это позволяет выбрать идеальный кадр на этапе редактирования.

А если на фоне всё же остались люди, воспринимайте это как часть сцены, добавляющую динамичности.

Как преодолеть неловкость на публике

Фотографирование на людях может быть неловким, особенно когда вокруг много зрителей. Мария советует сосредоточиться на процессе, а не на окружающих.

"Настраиваю камеру, выбираю ракурс и просто наслаждаюсь моментом, это моя память о месте, и именно так я хочу его запомнить".- рассказывает Мария.

Преодолеть стеснение помогает и ранний визит в выбранное место — так можно избежать толпы и чувствовать себя комфортнее.

Главное — делать снимки ради себя, наслаждаться моментом и не стремиться к идеальности.

Уточнения

Се́лфи (англ. selfie, от «self» — сам, себя и тд.) — разновидность автопортрета, созданного с помощью фотоаппарата, термин приобрёл известность в конце 2000-х — начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных функций фотоаппарата мобильных устройств. Поскольку селфи чаще всего выполняется с расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображение на фото имеет характерный ракурс и композицию — под углом, чуть выше или ниже головы.

