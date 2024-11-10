7 мест Таиланда, которые стоит посетить

Для многих тайцев путешествия по своей родной земле — это не просто отдых, но и возможность гордиться национальным наследием и природными красотами.
Независимо от того, путешествуют ли они по живописным островам или посещают древние города, у каждого места свой уникальный характер.
Культурное разнообразие каждой из провинций позволяет тайцам ощутить вкус приключений и исследовать неведомое, не выезжая за границы страны.
Национальный парк Кхао Сок
Знаменитый своим известняковым ландшафтом и живописным озером, национальный парк Кхао Сок кажется затерянным миром. Здесь обитает множество диких животных, включая слонов, леопардов и медведей.
Путешественники могут насладиться прогулками на лодке, сафари или же исследовать природные тропы. Проживание в бунгало на озере Чео Лан подарит уникальные впечатления, позволяя наблюдать звёздное небо и рассвет на фоне кристально чистой воды.
Ко Липе
Среди тысячи тайских островов Ко Липе привлекает своим белоснежным песком и захватывающей подводной фауной. Хотите ли вы расслабиться на пляже или поплавать с маской, Ко Липе подарит вам настоящее тропическое наслаждение.
Хотя он остаётся не слишком известным для массового туризма из-за труднодоступности, очарование острова стоит потраченного времени.
Чиангмай
Это город с уникальным сочетанием буддистских храмов, походов в джунгли и насыщенной ночной жизни. Путешественники могут испытать традиционный тайский массаж и исследовать горы и храмы, среди которых Ват Пхра Тхат Дой Сутеп пользуется особой популярностью.
Но главная "изюминка" — это местная кухня, например, знаменитое северное блюдо кхао сой, которое становится первым пунктом на повестке дня у всех, кто сюда приезжает.
Аюттхая
Основанная в 1350 году, — это древняя столица Таиланда, знаменитая своими руинами и храмами. Посетители могут увидеть буддийские статуи с обезглавленными фигурами, как символ прошлого захвата города.
Легендарный Ват Махатхат и река, вдоль которой разбросаны руины, делают это место впечатляющим местом для осмотра исторических достопримечательностей и тихого отдыха.
Чианграй
Более спокойный по сравнению с Чиангмаем, дарит путешественникам уникальную возможность увидеть культурные достопримечательности, такие как Белый и Голубой храмы.
Город также славится самым крупным ночным рынком на севере страны и доступностью путешествий к знаменитому Золотому треугольнику, соединяющему границы Лаоса и Мьянмы.
Ко Куд
Одно из наименее исследованных мест, где можно насладиться спокойствием и красотой. Здесь чистые пляжи, густые тропические леса и кристальные воды.
Остров идеально подходит для тех, кто хочет уйти от суеты и ощутить природу во всей её первозданной красоте.
Сукхотай
Первое царство Таиланда — Сукхотай, с его историческими парками, храмами и дворцами, представляет собой идеальное место для знакомства с тайской культурой.
Путешественники особенно стекаются сюда на фестиваль Лой Кратонг в ноябре, когда весь город загорается свечами.
Пхра Накхон Си Аюттхая, тайск. พระนครศรีอยุธยา) — город (Тхесабан Накхон) в Таиланде. Находится в 70 км к северу от Бангкока. Древняя столица царства Аютия, предшествовавшего Сиаму. Историческая часть города (Аютия) является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сукхотаи (тайск อาณาจักรสุโขทัย) — тайское государство, располагавшееся на территории современного Таиланда вокруг города Сукхотхаи в XIII—XV веках. Исторически первое государство тайцев, образовалось на окраинах Кхмерской империи, а впоследствии было завоёвано королевством Аютия.
Лойкратхонг (тайск. ลอยกระทง) — праздник, ежегодно отмечаемый в Таиланде и некоторых регионах Лаоса и Мьянмы. Приходится на ноябрьское полнолуние.
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