7 мест Таиланда, которые стоит посетить

3:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для многих тайцев путешествия по своей родной земле — это не просто отдых, но и возможность гордиться национальным наследием и природными красотами.

Фото: сommons.wikimedia.org by JJ Harrison, CC BY-SA 3.0

Независимо от того, путешествуют ли они по живописным островам или посещают древние города, у каждого места свой уникальный характер.

Культурное разнообразие каждой из провинций позволяет тайцам ощутить вкус приключений и исследовать неведомое, не выезжая за границы страны.

Национальный парк Кхао Сок

Знаменитый своим известняковым ландшафтом и живописным озером, национальный парк Кхао Сок кажется затерянным миром. Здесь обитает множество диких животных, включая слонов, леопардов и медведей.

Путешественники могут насладиться прогулками на лодке, сафари или же исследовать природные тропы. Проживание в бунгало на озере Чео Лан подарит уникальные впечатления, позволяя наблюдать звёздное небо и рассвет на фоне кристально чистой воды.

Ко Липе

Среди тысячи тайских островов Ко Липе привлекает своим белоснежным песком и захватывающей подводной фауной. Хотите ли вы расслабиться на пляже или поплавать с маской, Ко Липе подарит вам настоящее тропическое наслаждение.

Хотя он остаётся не слишком известным для массового туризма из-за труднодоступности, очарование острова стоит потраченного времени.

Чиангмай

Это город с уникальным сочетанием буддистских храмов, походов в джунгли и насыщенной ночной жизни. Путешественники могут испытать традиционный тайский массаж и исследовать горы и храмы, среди которых Ват Пхра Тхат Дой Сутеп пользуется особой популярностью.

Но главная "изюминка" — это местная кухня, например, знаменитое северное блюдо кхао сой, которое становится первым пунктом на повестке дня у всех, кто сюда приезжает.

Аюттхая

Основанная в 1350 году, — это древняя столица Таиланда, знаменитая своими руинами и храмами. Посетители могут увидеть буддийские статуи с обезглавленными фигурами, как символ прошлого захвата города.

Легендарный Ват Махатхат и река, вдоль которой разбросаны руины, делают это место впечатляющим местом для осмотра исторических достопримечательностей и тихого отдыха.

Чианграй

Более спокойный по сравнению с Чиангмаем, дарит путешественникам уникальную возможность увидеть культурные достопримечательности, такие как Белый и Голубой храмы.

Город также славится самым крупным ночным рынком на севере страны и доступностью путешествий к знаменитому Золотому треугольнику, соединяющему границы Лаоса и Мьянмы.

Ко Куд

Одно из наименее исследованных мест, где можно насладиться спокойствием и красотой. Здесь чистые пляжи, густые тропические леса и кристальные воды.

Остров идеально подходит для тех, кто хочет уйти от суеты и ощутить природу во всей её первозданной красоте.

Сукхотай

Первое царство Таиланда — Сукхотай, с его историческими парками, храмами и дворцами, представляет собой идеальное место для знакомства с тайской культурой.

Путешественники особенно стекаются сюда на фестиваль Лой Кратонг в ноябре, когда весь город загорается свечами.

Уточнения

Пхра Накхон Си Аюттхая, тайск. พระนครศรีอยุธยา) — город (Тхесабан Накхон) в Таиланде. Находится в 70 км к северу от Бангкока. Древняя столица царства Аютия, предшествовавшего Сиаму. Историческая часть города (Аютия) является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Сукхотаи (тайск อาณาจักรสุโขทัย) — тайское государство, располагавшееся на территории современного Таиланда вокруг города Сукхотхаи в XIII—XV веках. Исторически первое государство тайцев, образовалось на окраинах Кхмерской империи, а впоследствии было завоёвано королевством Аютия.



Лойкратхонг (тайск. ลอยกระทง) — праздник, ежегодно отмечаемый в Таиланде и некоторых регионах Лаоса и Мьянмы. Приходится на ноябрьское полнолуние.



