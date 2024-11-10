5 самых известных паломнических направлений в мире

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Паломничество — это путешествие к святым местам, которое часто совершается с религиозной целью. Это возможность поклониться святыням, попросить у бога помощи и обрести духовное умиротворение.

Фото: сommons.wikimedia.org by אורי אלוני, CC BY-SA 4.0

Популярные паломнические направления

1. Иерусалим (Израиль)

Святое место для христиан, иудеев и мусульман. Иерусалим — это один из самых священных городов в мире. Здесь расположены Храм Гроба Господня, Стена Плача, Мечеть Аль-Акса и много других святынь.

2. Ватикан (Италия)

Центр католической церкви. Ватикан — это государство-город в Риме, где расположен Собор Святого Петра и резиденция Папы Римского.

3. Медина и Мекка (Саудовская Аравия)

Медина и Мекка — это два самых святых города в исламе. Здесь расположена Кааба — главная святыня ислама, и Мечеть Пророка (Масджид ан-Набави)

4. Святая Гора Афон (Греция)

Святая Гора Афон — это монастырская республика в Греции, где расположены многие православные монастыри. Для православных христиан — это одно из самых важных святых мест, которое считается земным Уделом Богородицы.

5. Троице-Сергиева Лавра (Россия)

Троице-Сергиева Лавра — это один из самых популярных православных монастырей в России. В соборе лавры хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского, основателя монастыря.

Паломнические туры — это духовное погружение, возможность почувствовать единение с богом, обрести умиротворение и найти ответы на важные жизненные вопросы.

Уточнения

Меди́на официально Лучеза́рная Медина (араб. المدينة المنورة‎ — Аль-Мадина аль-Мунаввара‎) — город в исторической области Хиджаз в западной части Саудовской Аравии.

