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Как открыть для себя Европу с необычной стороны? Речные круизы — идеальный выбор

2:41
Туризм

Речные круизы — это прекрасный способ познакомиться с Европой. Проплывая по волнам великих рек, вы сможете насладиться панорамными видами на города, замки, виноградники и другие красоты Европы.

Как открыть для себя Европу с необычной стороны? Речные круизы — идеальный выбор
Фото: сommons.wikimedia.org by Джогги, CC BY-SA 3.0

Популярные речные круизы в Европе

1. Рейн (Германия, Франция, Нидерланды, Швейцария)

Романтические замки. Рейн — это одна из самых красивых рек Европы, известная своими сказочными замками, которые расположены на её берегах.

Виноградники. Вдоль Рейна расположены знаменитые виноградники, где производят изысканные вина.

Города. По Рейну можно посетить такие города, как Кёльн, Майнц, Страсбург, Амстердам, Роттердам.

2. Дунай (Австрия, Венгрия, Сербия, Румыния)

Восточная Европа. Дунай — это вторая по длине река в Европе, которая проходит через многие страны и предлагает возможность познакомиться с их историей и культурой.

Исторические города. По Дунаю можно посетить такие города, как Вена, Будапешт, Белград, Бухарест.

Природа. Вдоль Дуная расположены прекрасные пейзажи: леса, горы, виноградники.

3. Рона (Франция)

Французские Альпы. Рона — это река, которая проходит через Французские Альпы и предлагает завораживающие виды на горы и долины.

Виноградники. Вдоль Роны расположены виноградники, где производят изысканные вина.

Города. По Роне можно посетить такие города, как Лион, Авиньон, Арль.

4. Сона (Франция)

Французская провинция. Сона — это река, которая проходит через винодельческие регионы Бургундии и Франш-Конте и предлагает возможность погрузиться в атмосферу французской провинции.

Виноградники. Вдоль Соны расположены виноградники, где производят изысканные вина.

Замки. Вдоль Соны расположены средневековые замки, которые создают особую атмосферу романтики.

5. Рона (Швейцария)

Швейцарские Альпы. Рона — это река, которая проходит через Швейцарские Альпы и предлагает завораживающие виды на горы и ледники.

Города. По Роне можно посетить такие города, как Женевa, Лозанна.

Речной круиз — это отличный способ познакомиться с Европой, отдохнуть и получить массу позитивных эмоций.

Уточнения

Ро́на (фр. Rhône, [ʁon] алем. нем. Rotten, окс. Ròse, франкопров. Rôno) или Рода́н (лат. Rhodanus, романш. Rodan, итал. Rodano) — река в Швейцарии и Франции.
 

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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