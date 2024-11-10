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В Праге запретили ночные алкогольные туры для туристов

0:57
Туризм

Власти Праги ввели запрет на проведение ночных алкогольных туров для туристов. Теперь в городе недоступны алкотуры по пабам в период с 6 утра до 10 вечера, сообщает Газета.Ru. 

В Праге запретили ночные алкогольные туры для туристов
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Причины запрета ночных алкотуров объясняются стремлением городских властей привлечь более "культурных" туристов. Чиновники выражают беспокойство по поводу того, что многие приезжают в Прагу исключительно ради развлечений с алкоголем, что не приносит городу никаких выгод. В результате это создаёт значительную нагрузку на бюджеты, в том числе требует повышенного внимания служб уборки и правоохранительных органов.

Напомним, Прага является столицей Чешской Республики и её экономическим, политическим и культурным центром, население города превышает 1,3 миллиона человек, и многие жители занимаются туристическим бизнесом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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