Как шимпанзе справляются с числовыми задачами при разных зрителях

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Наблюдение за действиями человека под давлением публики может как позитивно, так и негативно сказаться на показателях его работы, и, как оказалось, то же самое касается и наших ближайших родственников — шимпанзе, говорится в статье New Scientist.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimpanzee_-_50867042417.jpg by Martin Pettitt

Исследование, проведённое Кристеном Лином (Christen Lin) из университета Киото и его коллегами, включало шесть шимпанзе, содержащихся в институте приматов при университете, которые выполняли три задания с различной степенью сложности.

В первом тесте на экране случайным образом появлялись числа от 1 до 5, и шимпанзе просто нужно было нажать на них в правильном порядке, чтобы получить пищевое вознаграждение.

Во втором задании числа не располагались подряд. Например, на экране могли появиться 1, 3, 5, 7, 11 и 15, и шимпанзе снова нужно было нажать на них от самого малого к самому большому числу для получения награды.

В самой сложной версии теста, как только шимпанзе нажимали на первое число, остальные числа скрывались за клетчатым фоном. Это означало, что шимпанзе должны были запомнить расположение чисел, чтобы нажать на них в нужной последовательности.

Шимпанзе выполняли эти задания тысячи раз в течение шести лет, и каждый раз тесты проводились с разным количеством зрителей — от одного до восьми человек, среди которых были как знакомые животным, так и новые лица.

Уточнения

Кио́то (яп. 京都市 ) — японский город, определённый указом правительства.



Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов.

