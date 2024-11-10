В Иркутской области начинают реализовывать новые туристические проекты на 29 млн рублей

Агентство по туризму Иркутской области завершило дополнительный отбор проектов для получения субсидий на развитие туристической инфраструктуры. Всего на конкурс было подано 17 заявок, и победителями стали восемь проектов, которые получат субсидии на сумму 21,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее, в сентябре, прошёл первый отбор, в ходе которого было выбрано пять проектов, получивших поддержку на общую сумму 7,8 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на улучшение инфраструктуры: обустройство пляжей, приобретение туристского оборудования, разработку новых маршрутов и создание некапитальных причалов.
Общая сумма субсидий, выделенная на развитие туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", составила более 29 миллионов рублей.
Среди проектов, которые стали победителями дополнительного отбора, — закупка туристического оборудования и снаряжения для пунктов проката в таких городах, как Байкальск, Ангарск и Братск, а также в посёлке Большое Голоустное. Кроме того, в планах — создание причальной инфраструктуры в Листвянке и Хужире, а также организация круглогодичной работы бассейна в санатории "Курорт Русь" в Усть-Илимске.
"Развитие туристической инфраструктуры — это стратегически важный приоритет для региона. Озеро Байкал привлекает туристов со всего мира, и важно, чтобы они могли наслаждаться качественной инфраструктурой и сервисом в нашем регионе", отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найдёнова.
Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.
Ирку́тская о́бласть — субъект Российской Федерации в юго-восточной части Сибирского федерального округа. Входит в Восточно-Сибирский экономический район.
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