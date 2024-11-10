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В Иркутской области начинают реализовывать новые туристические проекты на 29 млн рублей

1:49
Туризм

Агентство по туризму Иркутской области завершило дополнительный отбор проектов для получения субсидий на развитие туристической инфраструктуры. Всего на конкурс было подано 17 заявок, и победителями стали восемь проектов, которые получат субсидии на сумму 21,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Иркутской области начинают реализовывать новые туристические проекты на 29 млн рублей
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJezioro_Bajkał_2.jpg by W0zny

Ранее, в сентябре, прошёл первый отбор, в ходе которого было выбрано пять проектов, получивших поддержку на общую сумму 7,8 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на улучшение инфраструктуры: обустройство пляжей, приобретение туристского оборудования, разработку новых маршрутов и создание некапитальных причалов.

Общая сумма субсидий, выделенная на развитие туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", составила более 29 миллионов рублей.

Среди проектов, которые стали победителями дополнительного отбора, — закупка туристического оборудования и снаряжения для пунктов проката в таких городах, как Байкальск, Ангарск и Братск, а также в посёлке Большое Голоустное. Кроме того, в планах — создание причальной инфраструктуры в Листвянке и Хужире, а также организация круглогодичной работы бассейна в санатории "Курорт Русь" в Усть-Илимске.

"Развитие туристической инфраструктуры — это стратегически важный приоритет для региона. Озеро Байкал привлекает туристов со всего мира, и важно, чтобы они могли наслаждаться качественной инфраструктурой и сервисом в нашем регионе", отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найдёнова.

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.

Ирку́тская о́бласть — субъект Российской Федерации в юго-восточной части Сибирского федерального округа. Входит в Восточно-Сибирский экономический район.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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