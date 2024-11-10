Вместо Гоа туристы выбирают Шри-Ланку и Бали

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

«Прочь из этой ужасной дыры!» — с такими словами местные жители и туристы начали активно призывать к бойкоту Гоа в социальных сетях. Причины, по которым многие больше не хотят посещать этот курорт, на днях озвучило индийское издание Times Now. Туризм в Гоа, по мнению местных, находится на грани краха.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goa-Vasco_03-2016_10_beach_in_Vaddem.jpg by A.Savin

«Отели и таксисты всецело заняты только тем, чтобы обмануть туристов. Клубы — это просто кошмар, входной билет стоит как в Ибице! Разве это серьезно?» — возмутился турист Адитья Триведи.

В его посте, который быстро стал вирусным, также прозвучала критика пляжей, переполненных людьми и грязных, что тоже крайне раздражает отдыхающих.

Другие туристы поддержали его мнение, делая акцент на стоимости услуг. Один из них рассказал, как таксист взял с него 650 рупий за поездку всего 5 км.

«Я плачу за аналогичное расстояние в Гургаоне 80-100 рупий. После этого больше никогда не поеду в Гоа!» — написал возмущённый путешественник.

Туристы начали активно сравнивать Гоа с другими популярными направлениями, такими как Пхукет, Бали, Шри-Ланка и Филиппины. В их глазах, эти курорты гораздо более доступные и комфортные для отдыха. «За те же деньги, что я бы потратил на отдых в Гоа, я могу съездить в Вьетнам на 7 дней. Это и лучшие отели, и нетронутые пляжи, и невообразимые виды», — отметил один из пользователей соцсетей.

Местные СМИ, в том числе Times Now, также начали «заключать» туризм Гоа, особенно с учётом ухудшившихся статистик. Отчёт китайского аналитического центра CEIC сообщил, что иностранные туристы в этом году практически покинули штат.

Если в 2019 году Гоа принимал 8,5 миллионов путешественников, то в 2023 году эта цифра снизилась до 1,5 миллионов. Особенно заметно сократилось количество русских туристов, которые теперь предпочитают отдыхать на Шри-Ланке.

Уточнения

Го́а (Гоа́; хинди गोआ, порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости.

