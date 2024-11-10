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На Мальдивах вводят новые ограничения на табак для туристов

1:32
Туризм

Курильщики, планирующие отдых на Мальдивах, теперь столкнутся с новыми ограничениями на привоз табачных изделий. Власти страны ужесточили правила, разрешив ввозить не более одной пачки сигарет или стиков на человека. Президент страны Мохамед Муиззу подписал соответствующий указ, сообщается на сайте Travel and Tour World.

На Мальдивах вводят новые ограничения на табак для туристов
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Floating_Houses_Of_Malaysia.jpg by Anindhya 2000

Теперь туристы могут привозить только одну открытую пачку сигарет или стиков с количеством не более 19 штук в упаковке. Это нововведение может создать неудобства для курильщиков, привыкших брать с собой стандартный блок сигарет на длительный отпуск. Например, те, кто выкуривает почти пачку в день, теперь будут ограничены в количестве табачных изделий, которые можно взять с собой.

Если на границе у туриста окажется лишнее количество сигарет, они будут изъяты. В качестве альтернативы курильщики могут приобрести табачные изделия в туристических зонах, но это обойдется значительно дороже. После повышения импортных пошлин на 50%, цены на сигареты на Мальдивах возросли, и теперь пачка стоит не меньше 15 долларов.

Кроме того, Мальдивы известны своими строгими правилами по отношению к алкоголю. На роскошных курортах, работающих по системе «всё включено», напитки предлагаются без ограничений, но в столице и на островах, где проживают местные жители, продажа спиртного строго запрещена.

Уточнения

Мальди́вы (официальное название — Мальди́вская Респу́блика (Дивехи Раджжеге Джумхурийя), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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