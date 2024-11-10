В чем секрет популярности курорта «Охта Парк» среди иностранных гостей

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иностранные туристы стали активно посещать Россию — за первые девять месяцев 2024 года было зафиксировано 1,2 миллиона поездок. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, по данным Forbes.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Охта_парк_130107.jpg by Grigorius m

Интерес путешественников к нашей стране продолжает расти, и на фоне этого появляются новые предложения на туристическом рынке. Один из ярких примеров — курорт "Охта Парк", который стал важным ориентиром для отдыха как для российских, так и для иностранных туристов.

"Мы видим, как меняется география наших гостей. В последние месяцы мы принимаем всё больше туристов не только из регионов России, но и из-за рубежа, в том числе из ОАЭ и стран Персидского залива, таких как Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн", — рассказывает Геннадий Мусиенко, управляющий партнер и генеральный директор курорта.

"Охта Парк" — это более 100 гектаров живописной территории, всего в 10 километрах от Санкт-Петербурга. Курорт славится альпийскими шале, роскошным спа-комплексом, разнообразными ресторанами, горнолыжными трассами, катком, расположенным в сосновом лесу, и горячими бассейнами под открытым небом. Здесь также есть бани на любой вкус.

Но не только природные красоты привлекают туристов. Гостям "Охта Парк" предлагают сервис мирового уровня, который недавно был отмечен престижным статусом пятизвёздочного курорта.

"Мы сосредоточились на повышении качества обслуживания и сервиса. Высокий профессионализм наших сотрудников — это один из приоритетов. Все, кто работает с гостями, от водителей электрокаров до инструкторов, проходят регулярное обучение", — отмечает Мусиенко.

Чтобы улучшить обслуживание, курорт также сотрудничает с московскими консалтинговыми компаниями, внедряет международные стандарты и лучшие практики. В результате "Охта Парк" создаёт уникальную атмосферу, в которой каждый гость чувствует себя особенным.

Уточнения

О́хта — река на северо-востоке Санкт-Петербурга и во Всеволожском районе Ленинградской области, крупнейший правый приток реки Невы в черте города, впадает в неё у бывшего Петрозавода.

