Колокола собора Парижской Богоматери в Париже вновь зазвонили после пожара 2019 года

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Впервые после разрушительного пожара 2019 года все восемь колоколов северной колокольни собора Парижской Богоматери вновь зазвонили, сообщает "Туристер". Это событие произошло после успешного тестового перезвона 7 ноября.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Часть северной колокольни сгорела в пожаре и с тех пор находится в процессе восстановления. Колокола были сняты для очистки и восстановления.

Самый тяжелый колокол весит более 4 тонн, а самый легкий — 800 кг.

Собор Парижской Богоматери откроется после пятилетней реставрации 7 декабря, в честь чего в Париже пройдут торжественные мероприятия.

Ремонтные работы в здании, однако, продолжатся до 2028 года.

Уточнения

Пари́ж — столица и крупнейший город Франции.



Собо́р Пари́жской Богома́тери также Парижский собор Нотр-Да́м или Нотр-Да́м-де-Пари́ — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.

