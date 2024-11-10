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Колокола собора Парижской Богоматери в Париже вновь зазвонили после пожара 2019 года

0:49
Туризм

Впервые после разрушительного пожара 2019 года все восемь колоколов северной колокольни собора Парижской Богоматери вновь зазвонили, сообщает "Туристер". Это событие произошло после успешного тестового перезвона 7 ноября.

Колокола собора Парижской Богоматери в Париже вновь зазвонили после пожара 2019 года
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Часть северной колокольни сгорела в пожаре и с тех пор находится в процессе восстановления. Колокола были сняты для очистки и восстановления.

Самый тяжелый колокол весит более 4 тонн, а самый легкий — 800 кг.

Собор Парижской Богоматери откроется после пятилетней реставрации 7 декабря, в честь чего в Париже пройдут торжественные мероприятия.

Ремонтные работы в здании, однако, продолжатся до 2028 года.

Уточнения

Пари́ж — столица и крупнейший город Франции.

Собо́р Пари́жской Богома́тери также Парижский собор Нотр-Да́м или Нотр-Да́м-де-Пари́ — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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