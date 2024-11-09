Правительство отложило вступление в силу новых правил о перевозке детей

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство России отложило на год вступление в силу новых правил о перевозке детей автобусами, сообщает Travel Russian News.

Фото: flickr.com by Catherine Scott, CC BY-SA 2.0

Ранее планировалось, что автобусы старше 10 лет будут запрещены для перевозки детей, что грозило парализовать школьный туризм, так как большая часть автобусов, используемых для этих целей, уже старше 10 лет.

Благодаря усилиям Российского союза туриндустрии (РСТ), который обратился в различные инстанции, чтобы доказать необоснованность новых правил, Министерство культуры, Ростуризм и, наконец, правительство поддержали позицию туроператоров.

Отсрочка вступления в силу новых правил даёт туроператорам время подготовиться к новым требованиям и позволит избежать серьёзных проблем для школьного туризма.

Уточнения

Дети — человек в период детства (мн. ч.).



Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.



