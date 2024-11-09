Цены на путёвки в детские лагеря на море вырастут на 25-30% в 2025 году

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

ФАС готовит проект повышения тарифов на пассажирские и грузовые перевозки с 1 декабря, что неизбежно приведет к подорожанию путевок в детские лагеря на море, сообщает ProfiTravel.

Фото: web.archive.org by Sonnenhügel, CC BY 3.0

По данным экспертов, стоимость путевок в 2025 году может вырасти на 25-30%. Это связано с повышением цен на железнодорожные перевозки, а также с подорожанием услуг самих лагерей, включая питание и проживание.

Подорожание ЖД-билетов, по оценкам специалистов, может привести к сокращению доступности летнего отдыха для детей из регионов.

Туроператоры планируют сокращать продолжительность смен в лагерях, чтобы сделать путевки более доступными.

Эксперты также отмечают, что подорожание ЖД-перевозок негативно сказывается на доступности этой услуги в целом.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



Детский лагерь — организация отдыха детей и оздоровления, в которую направляются дети в период каникул или иной период, предусмотренный режимом функционирования организации.



