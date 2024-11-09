Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курят другие, а страдаете вы: пассивное курение и его опасности
Использование готового компоста: как улучшить почву в саду
Почему ваши волосы теряют блеск и как вернуть их красоту
Как приготовить малиновый кисель из варенья: рецепт для осени и зимы
Утильсбор в России откладывается
Во Франции могут закрыть несколько заводов из-за конкуренции
Гибридные клетки: как животные начали использовать фотосинтез
5 признаков, что у кошки блохи, и как их обнаружить
Как быстро и недорого преобразить интерьер квартиры

Цены на путёвки в детские лагеря на море вырастут на 25-30% в 2025 году

0:54
Туризм

ФАС готовит проект повышения тарифов на пассажирские и грузовые перевозки с 1 декабря, что неизбежно приведет к подорожанию путевок в детские лагеря на море, сообщает ProfiTravel.

Цены на путёвки в детские лагеря на море вырастут на 25-30% в 2025 году
Фото: web.archive.org by Sonnenhügel, CC BY 3.0

По данным экспертов, стоимость путевок в 2025 году может вырасти на 25-30%. Это связано с повышением цен на железнодорожные перевозки, а также с подорожанием услуг самих лагерей, включая питание и проживание.

Подорожание ЖД-билетов, по оценкам специалистов, может привести к сокращению доступности летнего отдыха для детей из регионов.

Туроператоры планируют сокращать продолжительность смен в лагерях, чтобы сделать путевки более доступными.

Эксперты также отмечают, что подорожание ЖД-перевозок негативно сказывается на доступности этой услуги в целом.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. 

Детский лагерь — организация отдыха детей и оздоровления, в которую направляются дети в период каникул или иной период, предусмотренный режимом функционирования организации.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Авто
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой Аудио 
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Домашние животные
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота Аудио 
Какие машины не подведут зимой: лучшие для снежных дорог
Авто
Какие машины не подведут зимой: лучшие для снежных дорог Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Последние материалы
Как быстро и недорого преобразить интерьер квартиры
Чернобыльские лягушки показали уникальную устойчивость к радиации
Зеленский хочет открыть аэропорт Борисполь
Гимнастка Семёнова будет представлять Армению
Сергей Лазарев объяснил, почему он до сих пор один
Фёдор Емельяненко может провести бой в 2025 году
ВСУ травили газом двух российских солдат, отбивавших их атаку
Как принудительно выписать жильца из квартиры
Правила хранения картофеля: как сохранить урожай до следующего сезона
Кто получает больше выгоды в течение недели распродаж — туристы или бизнес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.