Кто получает больше выгоды в течение недели распродаж — туристы или бизнес

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Черная пятница" в туристической сфере уже началась, сообщает ProfiTravel. Некоторые туркомпании предлагают скидки, другие только готовятся к этому, а некоторые вовсе решили не участвовать.

Фото: commons.wikimedia by Татарасени, CC BY-SA 4.0

Многие туристы следят за акциями и стараются воспользоваться скидками, но среди постоянных клиентов ажиотажа пока не наблюдается.

Некоторые туркомпании предлагают скидки на круизы, туры по России, а также на поездки в популярные направления, такие как ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Египет и Китай.

Цель "Черной пятницы" в туризме — привлечь внимание клиентов, повысить продажи и получить средства для дальнейшего развития бизнеса. Для туристов это шанс сэкономить на поездках и выбрать подходящий вариант отдыха.

Однако некоторые эксперты считают, что "Черная пятница" в туризме — это больше маркетинговый ход, чем реальная возможность сэкономить.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.



