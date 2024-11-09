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Искусственный интеллект, воздушное такси и безбарьерный туризм — чем ещё удивит Рас-Эль-Хайма

1:38
Туризм

Эксперты рассказали про искусственный интеллект, воздушное такси и безбарьерный туризм в Рас-Эль-Хайме (ОАЭ), сообщает Travel Russian News.

Искусственный интеллект, воздушное такси и безбарьерный туризм — чем ещё удивит Рас-Эль-Хайма
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

Рас-эль-Хайма — один из наиболее перспективных и доступных эмиратов для российских туристов.

В 2023 году туристический поток из России в эмират вырос на 80%.

Рас-эль-Хайма предлагает инновационные технологии для комфортного отдыха туристов. Эмират стремится к статусу "умного аэропорта" и сотрудничает с "TAV Technologies" для разработки цифровых решений.

Рас-эль-Хайма также сотрудничает с "Skyports" для внедрения электрических воздушных такси к 2027 году. Эмират использует технологии для устойчивого туризма, вводит в эксплуатацию экологически чистый транспорт и энергосберегающие объекты, также практикует сокращение отходов.

Рас-эль-Хайма получила серебряный сертификат "EarthCheck Sustainable Destinations" и превзошла средние региональные показатели по энергопотреблению, выбросам парниковых газов и объему отходов.

Эмират активно привлекает международные компании и деловых туристов благодаря своему стратегическому расположению и наличию Международного выставочного и конференц-центра "Al Hamra".

Рас-эль-Хайма успешно проводит крупные мероприятия, включая Арабский авиационный саммит, Global Citizen Forum и Конференцию по планированию экзотических свадеб.

 

Уточнения

Рас-эль-Ха́йма эмират на севере Объединённых Арабских Эмиратов.

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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