Как выбрать экспедиционный круиз и почувствовать себя настоящим исследователем

Экспедиционные круизы — это погружение в мир нетронутой природы и исследование самых загадочных и малоизученных мест планеты. И если вам хочется почувствовать себя исследователем и увидеть ледяные красоты Арктики и Антарктиды, экспедиционный круиз — идеальный выбор.
Экспедиционные круизы — это уникальная возможность погрузиться в мир нетронутой природы и увидеть красоту Арктики и Антарктиды. Откройте новые горизонты и почувствуйте себя настоящим исследователем.
А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки.
Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.