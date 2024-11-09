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В Риме установили временный бассейн для сбора монет у фонтана Треви, что вызвало шквал критики

1:19
Туризм

В Риме, пока идёт масштабная реконструкция фонтана Треви, установили временный "бассейн" для сбора монет, которые бросают туристы на удачу, сообщает CNN.

В Риме установили временный бассейн для сбора монет у фонтана Треви, что вызвало шквал критики
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trevi_(9583761582).jpg by Benjamin Watson

Эта конструкция, представляющая собой неокрашенную фанеру за высоким забором, вызвала шквал критики в соцсетях.

Многие пользователи интернета высмеяли "бассейн", сравнив его с ванной для ног, "архитектурным инфантилизмом" и "маленьким детским бассейном, в котором летом писают в воду".

Городские власти утверждают, что "бассейн" необходим для безопасности рабочих, которые ремонтируют фонтан, а также для того, чтобы туристы продолжали бросать монеты, приносящие 1,5 миллиона евро в год в католическую благотворительную организацию Caritas.

Однако, такое решение не нашло поддержки у онлайн-комментаторов, считающих, что "бассейн" портит вид знаменитой достопримечательности.

Реконструкция фонтана Треви обойдется в 300 000 евро и должна завершиться к 2025 году, когда Рим будет отмечать "юбилейный" год Римско-католической церкви.

В будущем планируется, что туристы смогут платить по два евро за вход, чтобы подойти ближе к фонтану и бросить монету.

Уточнения

Рим — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю).

Фонта́н Тре́ви — самый крупный фонтан Рима; вместе с фасадом примыкающего к нему здания, являющийся частью величественной архитектурно-скульптурной композиции в стиле позднего римского барокко с элементами неоклассицизма. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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