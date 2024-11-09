В Риме установили временный бассейн для сбора монет у фонтана Треви, что вызвало шквал критики

В Риме, пока идёт масштабная реконструкция фонтана Треви, установили временный "бассейн" для сбора монет, которые бросают туристы на удачу, сообщает CNN.
Эта конструкция, представляющая собой неокрашенную фанеру за высоким забором, вызвала шквал критики в соцсетях.
Многие пользователи интернета высмеяли "бассейн", сравнив его с ванной для ног, "архитектурным инфантилизмом" и "маленьким детским бассейном, в котором летом писают в воду".
Городские власти утверждают, что "бассейн" необходим для безопасности рабочих, которые ремонтируют фонтан, а также для того, чтобы туристы продолжали бросать монеты, приносящие 1,5 миллиона евро в год в католическую благотворительную организацию Caritas.
Однако, такое решение не нашло поддержки у онлайн-комментаторов, считающих, что "бассейн" портит вид знаменитой достопримечательности.
Реконструкция фонтана Треви обойдется в 300 000 евро и должна завершиться к 2025 году, когда Рим будет отмечать "юбилейный" год Римско-католической церкви.
В будущем планируется, что туристы смогут платить по два евро за вход, чтобы подойти ближе к фонтану и бросить монету.
Рим — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю).
Фонта́н Тре́ви — самый крупный фонтан Рима; вместе с фасадом примыкающего к нему здания, являющийся частью величественной архитектурно-скульптурной композиции в стиле позднего римского барокко с элементами неоклассицизма.
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