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Забудьте о пляжах! Путешествие к вулканам и гейзерам — это новый тренд

2:32
Туризм

Вулканы и гейзеры — это удивительные явления природы, которые привлекают туристов со всего мира. Они представляют собой могучие силы земли, которые создают незабываемые пейзажи и ощущение неповторимой красоты и мощи.

Забудьте о пляжах! Путешествие к вулканам и гейзерам — это новый тренд
Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, PDM

Самые известные вулканы и гейзеры

1. Йеллоустонский национальный парк (США)

Йеллоустонский национальный парк — это один из самых известных парков в США, где расположено более 10 000 гейзеров и горячих источников. Самый знаменитый гейзер — "Олд Фэйтфул", который извергается с периодичностью от 45 до 125 минут.

Йеллоустонский парк расположен в кальдере супервулкана, который является одним из самых крупных в мире.

2. Этна (Италия)

Этна — это самый высокий действующий вулкан в Европе, который расположен на острове Сицилия.

На Этне можно погулять по вулканическим кратерам, посмотреть на извержение лавы и насладиться панорамными видами.

3. Везувий (Италия)

Везувий — это действующий вулкан, расположенный в южной Италии, всего в 15 километрах от Неаполя. Он находится на берегу Неаполитанского залива в провинции Неаполь, регион Кампания. Везувий является частью Апеннинской горной системы и имеет высоту 1281 метр.

Сегодня Везувий — это исторический памятник, который привлекает туристов со всего мира

4. Килиманджаро (Танзания)

Килиманджаро — это вулкан в Африке, который является самой высокой горой в Африке (5 895 м).

На Килиманджаро можно погулять по вулканическим кратерам или попробовать взойти на вершину.

5. Гейзер Строккур (Исландия)

Исландия — это страна вулканов и гейзеров. Гейзер Строккур — один из самых активных гейзеров в Исландии, который извергается каждые 5-10 минут.

Исландия богата геотермальной активностью, и гейзеры — это одно из самых ярких ее проявлений.

Воспользуйтесь услугами гида или экскурсионного агентства, чтобы узнать больше об истории и особенностях вулканов и гейзеров.

Путешествия к вулканам и гейзерам — это удивительная возможность окунуться в мощь и красоту природы. Почувствуйте энергию земли и получите незабываемые впечатления.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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