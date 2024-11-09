Что делать, если потеряли багаж в аэропорту: советы эксперта

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

С приближением новогодних праздников увеличивается количество путешествующих, и именно в этот период аэропорты и авиакомпании сталкиваются с наибольшими нагрузками.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

В результате каждый день теряются десятки тысяч чемоданов, что создаёт дополнительное напряжение для путешественников. Если вы собираетесь в поездку, стоит заранее подумать о том, как минимизировать риск потери багажа.

Эксперт по перевозкам, делясь опытом, рассказал, как избежать этой неприятности и что делать, если всё-таки потеряли багаж.

Эксперт советует, что в случае утери багажа первым делом следует обратиться к сотрудникам авиакомпании или в службу поддержки клиентов до того, как покинете аэропорт. Это поможет запустить процесс отслеживания багажа.

Когда будете описывать багаж, старайтесь быть как можно более точными. Укажите его размер, цвет, марку, а также количество чемоданов. Все эти детали помогут ускорить поиск.

Также не забудьте проверить, покрывает ли ваш страховой полис возможные расходы на случае потери или задержки багажа. Важно хранить чеки на покупки, которые вы сделаете в случае необходимости заменить потерянные вещи — возможно, позже эти расходы удастся вернуть.

И, конечно, всегда полезно взять с собой в ручной клади несколько предметов первой необходимости на случай непредвиденных обстоятельств.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

