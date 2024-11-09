Зима на Джербе: солнце, тёплые дни и безлюдные пляжи в сердце Туниса

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

С наступлением зимы, когда часы перевели на час назад, тёмные вечера и холод стали неотъемлемой частью дня. Чтобы поднять себе настроение в этот период, я решил отправиться в место, которое в противовес суровой зиме предлагает солнце и тёплую атмосферу.

Фото: Багамские острова 1989 (347) Эльютера: розовый песок, остров Харбор. by Rüdiger Stehn from Kiel, Deutschland, CC BY-SA 2.0

И в этом году, вместо того чтобы отправляться в привычные для зимних каникул места, такие как Канарские острова или Карибы, я выбрал для отдыха спрятанную жемчужину — остров Джерба, Тунис.

Этот уголок ещё не так популярен среди туристов, что делает его идеальной альтернативой для тех, кто хочет избежать суеты и наслаждаться тишиной.

В этом году появился новый прямой рейс из России на Джербу, и я не мог упустить такую возможность. Полёт занял около четырёх часов, и, оказавшись на острове, я сразу почувствовал, что здесь можно по-настоящему насладиться отдыхом.

Климат на Джербе просто идеален — более 300 солнечных дней в году, а температура в ноябре достигает комфортных 26°C. Это отличное время для отдыха на побережье, и я наслаждался каждый день, не спеша исследовать местные деревни и пляжи.

Джерба известна не только своими природными красотами, но и искусством. Один из самых интересных моментов для меня — это прогулка по Джербахуд, музею под открытым небом в деревне Эриад. Здесь, на стенах старинных домов, можно увидеть работы художников со всего мира, которые создали настоящий арт-рай в этом уголке острова.

Кроме того, для любителей "Звёздных войн" на Джербе есть место, где снимали сцены с домом Оби-Вана Кеноби. А в Хомт-Сук я погрузился в атмосферу местных рынков, где продаются традиционные товары и ремесла.

Для тех, кто ищет спокойного и неторопливого отдыха, Джерба — это идеальное место.

Здесь не только пляжи и истории, но и удивительное сочетание культур и спокойствие, которых так не хватает в привычных туристических центрах.

Уточнения

Джерба — остров в Средиземном море, на побережье Северной Африки, Тунис.



О́би-Ван "Бен" Кено́би (англ. Obi-Wan "Ben” Kenobi) — персонаж медиафраншизы "Звёздные войны". Он был сыгран в IV-VI эпизодах Алеком Гиннессом, а в I-III, VII и IX (голос) эпизодах и сольном сериале — Юэном Макгрегором.



Туни́сская Респу́блика (араб. الجمهورية التونسية‎, аль-Джумхурия ат-Тунисия) — государство на крайнем севере Африки. Столица — Тунис. Государственный язык — арабский.

