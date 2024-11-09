Найдена тихая альтернатива Гоа: пляжный отдых без шума и суеты

3:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

С популярной фразой "Гоа chalte hai" (поехали в Гоа) у многих ассоциируется идеальное место для отдыха, ставшее символом решения всех жизненных проблем благодаря Болливуду и поп-культуре.

Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Количество иностранный туристов в Индию сократился на 60%. При этом внутренний туризм в Гоа увеличился с 5,2 миллиона в 2015 году до более 8,5 миллиона в 2024 году.

Такое наплыв туристов обострил проблемы:

шумовое загрязнение,

засорение пляжей,

автомобильные пробки,

нехватка воды

ухудшение экологии.

Неудивительно, что Гоа не единственное место, сталкивающееся с такими трудностями: излюбленные индийские горные курорты, такие как Массури и Шимла, также страдают от чрезмерного туризма.

В ответ на эти вызовы становится популярной концепция "уединённого путешествия", где приоритет отдаётся спокойствию и удалённости от массовых туристических маршрутов.

Одним из таких мест, завоевавших популярность у туристов, стал район Синдхудург, где можно насладиться отдыхом на природе.

Обретение покоя в Синдхудурге

Желая почувствовать тишину, мы отправились в комплекс вилл недалеко от деревни Паруле, расположенной в Махараштре.

Эко-дизайн вилл учитывает законы по охране природы, а материалы подбирались так, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Здесь всё - от архитектуры до продуктов и персонала — отражает местную культуру.

Проживание включает множество возможностей для занятий традиционным ремеслом. Местный гончар Бабан Кумбхар, например, обучает гостей своему мастерству, а также предлагаются кулинарные мастер-классы, где можно научиться готовить махараштрийские блюда.

Кроме того, отель придерживается концепции "без стойки регистрации", что позволяет гостям полностью погрузиться в атмосферу спокойствия и комфорта.

Ежедневные блюда, созданные из местных ингредиентов, подчёркивают кулинарные традиции региона. Например, в первый день был подан итальянский поке-боуэл из риса, томатов и базилика с местными овощами и чесноком, а завершил наше путешествие десерт с ганашем и соусом кокум.

Природные и исторические достопримечательности

Синдхудург, известный своими красивыми пляжами, среди которых Таркарли, Малван и Девбах, предлагает также культурные достопримечательности, такие как знаменитый морской форт, построенный Чхатрапати Шиваджи, основателем империи Маратхов.

Помимо активных видов спорта, таких как снорклинг и дайвинг, здесь можно насладиться неспешными прогулками по холмам и кокосовым рощам.

Местные деревни, такие как Паруле, позволяют прикоснуться к аутентичной жизни в Конкане, где традиции сохранили свою яркость.

Синдхудург становится местом, где можно найти истинное уединение, наслаждаясь красотой побережья, и поближе познакомиться с местной культурой, что делает его идеальной альтернативой Гоа.

Уточнения

Синдхудург (маратхи सिंधुदुर्ग जिल्हा; англ. Sindhudurg) — округ в индийском штате Махараштра. Административный центр — город Орос.





Го́а (Гоа́; хинди गोआ, порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости. Бывшая португальская колония на полуострове Индостан. Крупнейший город — Васко-да-Гама.



Мара́тха часто Мара́тхская импе́рия (маратхи मराठा साम्राज्य) — крупное индуистское государство, созданное в 1674 году маратхами во главе с Чхатрапати Шиваджи (Сиваджи) на территории современного штата Махараштра и прилегающих к нему землях, в 1674 Шиваджи отказался подчиняться Биджапурскому султанату и принял царский титул, создав первое за долгие века мусульманского господства индуистское государство.

