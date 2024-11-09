Винный туризм в России стал популярнее на 25% за год

Интерес к винному туризму в России продолжает расти. В этом году количество путешественников, интересующихся винными турами, увеличилось на 25%, заявила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК Абрау-Дюрсо Ирина Гончарова на Российском винодельческом форуме.
"Если кто-то еще не слышал статистику, то вот она: популярность винных туров в этом году выросла на 20%. Это касается не только Краснодарского края, но и других винодельческих регионов России. Согласно данным Российского союза туриндустрии, интерес к винному туризму вырос на целых 25% за год. Это удивительный рост — никакой другой вид туризма не набирал такой динамики", — отметила Гончарова.
Этот рост подтверждает тенденцию к развитию винного туризма в России, где не только на юге страны, но и в других винодельческих областях появляется все больше маршрутов для любителей вина.
Винный туризм (энотуризм) — туризм, целью которого являются дегустации и покупки вина непосредственно на винодельне.
Серия уникальных археологических находок в Гённерсдорфе, Германия, открывает новое представление о древних методах рыболовства.