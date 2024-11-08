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Путешественник из России назвал три страны, которые его разочаровали

1:04
Туризм

Российский путешественник Вячеслав Зенин, посетивший почти 100 стран, поделился своим личным антирейтингом, сообщает "Лента".

Путешественник из России назвал три страны, которые его разочаровали
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

По мнению блогера, худшей страной для отдыха является Египет. Зенин считает, что в Египте ужасное отношение к туристам, которые постоянно сталкиваются с обманом и неприятными ситуациями.

"Египет может понравиться только в том случае, если вы не будете выходить из отеля", — считает он.

Второе место в антирейтинге занял Восточный Тимор, небольшая страна в Юго-Восточной Азии. По словам Зенина, там мало интересного, а добраться до него сложно и дорого.

Третьим в списке оказался Камерун. Зенин отмечает, что в этой стране мало достопримечательностей, а вокруг царят разруха и бедность. Получить визу в Камерун тоже непросто.

Важно отметить, что этот рейтинг является субъективным мнением одного человека. У каждого путешественника свои предпочтения и приоритеты.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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