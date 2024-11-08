Путешественник из России назвал три страны, которые его разочаровали

Российский путешественник Вячеслав Зенин, посетивший почти 100 стран, поделился своим личным антирейтингом, сообщает "Лента".
По мнению блогера, худшей страной для отдыха является Египет. Зенин считает, что в Египте ужасное отношение к туристам, которые постоянно сталкиваются с обманом и неприятными ситуациями.
"Египет может понравиться только в том случае, если вы не будете выходить из отеля", — считает он.
Второе место в антирейтинге занял Восточный Тимор, небольшая страна в Юго-Восточной Азии. По словам Зенина, там мало интересного, а добраться до него сложно и дорого.
Третьим в списке оказался Камерун. Зенин отмечает, что в этой стране мало достопримечательностей, а вокруг царят разруха и бедность. Получить визу в Камерун тоже непросто.
Важно отметить, что этот рейтинг является субъективным мнением одного человека. У каждого путешественника свои предпочтения и приоритеты.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
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