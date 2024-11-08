Россия и Маврикий укрепляют связи в сфере туризма

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Михаил Богданов, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, и Джанмаджесин Биссундоял, исполняющий обязанности секретаря по иностранным делам МИД Маврикия, обсудили на полях Форума партнерства Россия — Африка развитие сотрудничества в туристической сфере, сообщает "Рамблер".

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В ходе беседы стороны подтвердили намерение Москвы и Порт-Луи развивать российско-маврикийские отношения, включая укрепление торговых и экономических связей, а также сотрудничество в туризме, рыболовстве, здравоохранении, науке и образовании.

Также была отмечена взаимная заинтересованность в углублении политического диалога и координации действий на международной арене, в том числе в ООН и других международных организациях.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Маври́кий — островное государство в Юго-Восточной Африке (по версии ООН — относится к Восточной Африке).



