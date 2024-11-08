Российский путешественник был приглашён в ресторан после конфликта на дороге в Саудовской Аравии

Российский тревел-блогер Вячеслав Зенин поделился своим опытом путешествия по Саудовской Аравии, сообщает "Рамблер".
По его словам, страна оказалась одной из самых гостеприимных, где ему доводилось бывать, что, вероятно, связано с небольшим количеством туристов.
Зенин попал в неожиданную ситуацию, когда, подрезав другого водителя на машине, вызвал его гнев.
Однако, увидев, что блогер — турист, водитель Саудовской Аравии пригласил его в ресторан, где они провели приятный вечер.
Этот случай разрушил стереотипы блогера о Саудовской Аравии, показав ему гостеприимство и доброту местных жителей.
За лето 2024 года Сочи посетило более трех тысяч туристов из стран Персидского залива, что свидетельствует о том, что Россия становится все более привлекательным местом для арабских туристов.
Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
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