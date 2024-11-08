Российский путешественник был приглашён в ресторан после конфликта на дороге в Саудовской Аравии

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер Вячеслав Зенин поделился своим опытом путешествия по Саудовской Аравии, сообщает "Рамблер".

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

По его словам, страна оказалась одной из самых гостеприимных, где ему доводилось бывать, что, вероятно, связано с небольшим количеством туристов.

Зенин попал в неожиданную ситуацию, когда, подрезав другого водителя на машине, вызвал его гнев.

Однако, увидев, что блогер — турист, водитель Саудовской Аравии пригласил его в ресторан, где они провели приятный вечер.

Этот случай разрушил стереотипы блогера о Саудовской Аравии, показав ему гостеприимство и доброту местных жителей.

За лето 2024 года Сочи посетило более трех тысяч туристов из стран Персидского залива, что свидетельствует о том, что Россия становится все более привлекательным местом для арабских туристов.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.



Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.



