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Российский путешественник был приглашён в ресторан после конфликта на дороге в Саудовской Аравии

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Туризм

Российский тревел-блогер Вячеслав Зенин поделился своим опытом путешествия по Саудовской Аравии, сообщает "Рамблер".

Российский путешественник был приглашён в ресторан после конфликта на дороге в Саудовской Аравии
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

По его словам, страна оказалась одной из самых гостеприимных, где ему доводилось бывать, что, вероятно, связано с небольшим количеством туристов.

Зенин попал в неожиданную ситуацию, когда, подрезав другого водителя на машине, вызвал его гнев.

Однако, увидев, что блогер — турист, водитель Саудовской Аравии пригласил его в ресторан, где они провели приятный вечер.

Этот случай разрушил стереотипы блогера о Саудовской Аравии, показав ему гостеприимство и доброту местных жителей.

За лето 2024 года Сочи посетило более трех тысяч туристов из стран Персидского залива, что свидетельствует о том, что Россия становится все более привлекательным местом для арабских туристов.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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