Туристы из КНР массово едут в Россию

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Число туристов из Китая, посетивших Россию с начала 2024 года, выросло в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Рамблер".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov

По данным пограничной службы, с января по сентябрь 2024 года было зафиксировано 731,8 тысяч визитов, в то время как в 2023 году за тот же период было только 105,8 тысяч визитов.

Специалисты отмечают, что, несмотря на значительный рост, поток туристов из Китая пока не достиг уровня допандемийного 2019 года.

Причин для такого роста несколько: возобновление безвизового соглашения с Китаем, запуск электронной визы и, конечно же, растущая популярность России как туристического направления.

В летний сезон 2024 года иностранные туристы установили рекорд по бронированию отелей в России за последние два года, что говорит о том, что Россия становится все более привлекательным туристическим направлением.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.





Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

