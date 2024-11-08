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Отраслевой турмаршут планируют запустить в Саратовской области

1:32
Туризм

Власти Саратовской области планируют в 2025 году запустить первый отраслевой промышленный туристический маршрут, связанный с железнодорожной отраслью. Об этом сообщил министр инвестиционной политики региона Александр Марченко в интервью ТАСС.

Отраслевой турмаршут планируют запустить в Саратовской области
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, CC0

Министр отметил, что проект "Соединяя берега. История Саратовской железной дороги" будет реализован по итогам участия в акселераторе АСИ по промышленному туризму "Открытая промышленность", что планируется сделать в следующем году. Он подчеркнул, что это пилотный проект для региона, который включает посещение промышленных объектов, связанных с железнодорожной отраслью.

Марченко рассказал, что проведены переговоры с одним из туроператоров и компанией из структуры РЖД, которые выразили поддержку инициативе. В рамках маршрута туристам предложат посетить два-три промышленных предприятия, а экскурсия завершится на энгельсской станции Покровск, где расположен культурно-исторический комплекс.

По словам министра, проект направлен на увеличение интереса к промышленным экскурсиям путем объединения в маршрут предприятий, производящих продукцию для одной отрасли. В ходе экскурсий будет представлена история развития определенной отрасли промышленности.

Также глава ведомства сообщил, что в планах разработать маршрут, связанный с газовой отраслью, и вскоре будут проведены переговоры с отраслевыми предприятиями.

Уточнения

Сара́товская о́бласть - субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа.
 

Хо́лдинг "Росси́йские желе́зные доро́ги" - российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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