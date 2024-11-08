В Екатеринбурге турналог будет приносить в бюджет 450 млн рублей ежегодно

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

С экономической точки зрения, если стоимость номера составляет пять тысяч рублей в сутки, то добавление 100 рублей не выглядит чрезмерным. Об этом сообщил глава департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

Кроме того, при уровне заполняемости гостиниц в 80% ежегодно регистрируется около 4,5 миллионов ночевок, сообщает "Царьград".

Тем не менее, остаётся открытым вопрос о том, готовы ли гостиницы к внедрению нового налога, именно эти заведения и будут заниматься его сбором.