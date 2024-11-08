В Екатеринбурге турналог будет приносить в бюджет 450 млн рублей ежегодно

С экономической точки зрения, если стоимость номера составляет пять тысяч рублей в сутки, то добавление 100 рублей не выглядит чрезмерным. Об этом сообщил глава департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.
Кроме того, при уровне заполняемости гостиниц в 80% ежегодно регистрируется около 4,5 миллионов ночевок, сообщает "Царьград".
Тем не менее, остаётся открытым вопрос о том, готовы ли гостиницы к внедрению нового налога, именно эти заведения и будут заниматься его сбором.
Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.