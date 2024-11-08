Планируется запустить новые рейсы из Владивостока в Китай

До конца 2024 года планируется запуск двух новых рейсов из Владивостока в китайские города Сиань и Чанчунь. В перспективе рассматривается открытие ещё четырёх международных направлений. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Международного аэропорта Владивосток.

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Как сообщили в пресс-службе, в ближайшее время будут открыты рейсы в Сиань и Чанчунь. В дальнейшем, ожидается запуск направлений в Шэньян, Бэйдайхэ, Циндао и Чэнду. Также предусмотрено увеличение частоты рейсов на уже существующих маршрутах в Китай. Важно отметить, что рейс в Чанчунь начнёт свою работу 19 ноября, а в Сиань — 3 декабря.

Кроме того, в аэропорту отметили, что пассажиропоток за девять месяцев 2024 года увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На международных авиалиниях рост составил 149%, что связано с активным развитием авиасообщения с КНР. Для повышения комфорта пассажиров в начале ноября был модернизирован международный сектор регистрации: количество стоек регистрации увеличили с 8 до 14, что позволяет одновременно обслуживать до 720 пассажиров в час.

В настоящее время из Владивостока выполняются регулярные рейсы по 11 международным направлениям, в основном в Китай и Таиланд. Пассажиры также имеют возможность летать в 18 городов в регионах России.

Уточнения

Владивосто́к - крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона.



Сиа́нь (кит. 西安, пиньинь Xī'ān, палл. Сиань) — город субпровинциального значения в провинции Шэньси (КНР), место пребывания правительства провинции.



