На 11 процентов увеличилось число иностранных туристов в России

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно статистике погранслужбы ФСБ, количество поездок иностранных туристов в Россию в период с января по сентябрь 2024 года увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

За девять месяцев граждане других стран пересекли российскую границу 13 миллионов раз, в то время как в 2023 году этот показатель составил 11,7 миллиона.

Наиболее активными туристами стали жители стран ближнего зарубежья. Лидером по количеству поездок стал Узбекистан, граждане которого пересекли российскую границу 2,65 миллиона раз. На втором месте оказались граждане Казахстана с 2,63 миллиона поездок, а третью позицию заняли граждане Таджикистана — 1,4 миллиона. Среди стран дальнего зарубежья в первую десятку вошел Китай, откуда количество поездок увеличилось в 2,5 раза, составив 1,3 миллиона.

В числе других стран, жители которых предпочитали путешествовать в Россию в первом полугодии 2024 года, выделяются Германия с 52,3 тысячи поездок, Туркменистан с 45,5 тысячи, Иран с 45,4 тысячи и Турция с 44,1 тысячи. Число поездок с туристической целью из ОАЭ увеличилось вдвое, составив 43,2 тысячи, по сравнению с 20,5 тысячи в прошлом году.

Уточнения

Узбекиста́н - государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Является нейтральным государством. Площадь — 448 924 км². Население, по оценке государственного комитета по статистике на 22 апреля 2024 года, превысило 37 000 000 человек.





Казахста́н - государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).





Таджикиста́н - государство в Центральной Азии, расположенное в предгорьях Памира. Это наименьшее по площади государство Средней Азии. Граничит с Узбекистаном на западе и северо-западе, с Кыргызстаном — на севере, с Китаем — на востоке, с Афганистаном — на юге.



