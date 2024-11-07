Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Сочи и Анапе

Спрос на зимние поездки в Анапу вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Туристы уже привыкли к измененной ситуации с логистикой — закрытию аэропорта, но при этом они оценивают разнообразие отелей с системой "всё включено" и относительно приемлемые цены.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

На данный момент примерно половина гостиничных номеров уже распродана. Наибольшей популярностью пользуются объекты с качественными спа-услугами и подогреваемыми бассейнами. Также наблюдается рост интереса к оздоровительным программам, поэтому путешественники активно оформляют бронирование в санаториях.

Цены за прошедший год увеличились на 10% и даже до 30% в зависимости от места, передает РИА Новости.