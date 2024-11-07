Туристический комплекс за 3 млрд рублей появится в Рязанской области

В окрестностях села Дядьково в Рязанской области планируется создание многофункционального водного туристического комплекса,
Отмечается, что данной информацией поделился заместитель председателя правительства региона Артем Никитин. Он добавил, что на этом участке будет организована территория с гостиницей, рассчитанной на более чем 220 человек, обширной аквазоной и зонами общественного питания.
Известно, что общий объем инвестиций составит 3 миллиарда рублей, включая средства из льготных кредитов, подчеркнул Никитин. Ожидается, что проект будет запущен в 2027 году, передает "Интерфакс-Туризм".
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