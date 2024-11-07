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Туристический комплекс за 3 млрд рублей появится в Рязанской области

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Туризм

В окрестностях села Дядьково в Рязанской области планируется создание многофункционального водного туристического комплекса,

Туристический комплекс за 3 млрд рублей появится в Рязанской области
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Отмечается, что данной информацией поделился заместитель председателя правительства региона Артем Никитин. Он добавил, что на этом участке будет организована территория с гостиницей, рассчитанной на более чем 220 человек, обширной аквазоной и зонами общественного питания.

Известно, что общий объем инвестиций составит 3 миллиарда рублей, включая средства из льготных кредитов, подчеркнул Никитин. Ожидается, что проект будет запущен в 2027 году, передает "Интерфакс-Туризм".

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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