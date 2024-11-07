Россияне активно начали бронировать Домбай и Архыз на Новый год

Согласно данным одного из крупных российских сервисов по бронированию, к началу ноября количество ранних резервирований гостиниц и других мест размещения по всей стране на период новогодних каникул увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным временем прошлого года, передает "Интерфакс-Туризм".
В тройку лучших по предварительному спросу на размещение вошел курорт Домбай, который занимает 8% от всех забронированных гостиниц и апартаментов вблизи горнолыжных зон. В то же время, на курорт Архыз пришлись 7% всех бронирований.
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