Россияне активно начали бронировать Домбай и Архыз на Новый год

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным одного из крупных российских сервисов по бронированию, к началу ноября количество ранних резервирований гостиниц и других мест размещения по всей стране на период новогодних каникул увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным временем прошлого года, передает "Интерфакс-Туризм".

Фото: commons.wikimedia.org by Zach Dischner, CC BY 2.0

В тройку лучших по предварительному спросу на размещение вошел курорт Домбай, который занимает 8% от всех забронированных гостиниц и апартаментов вблизи горнолыжных зон. В то же время, на курорт Архыз пришлись 7% всех бронирований.