11 ошибок, которых следует избегать в путешествии по тропическому лесу

6:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тропические леса — серьёзное испытание для тех, кто ищет настоящего отрыва от цивилизации. Примерно 8% планеты покрыто густыми джунглями, и Амазония — крупнейшая из них, превосходя тропики Конго более чем в три раза.

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Но здесь важно не только то, что лес огромен — каждый регион, от Борнео до западной Африки, уникален и полон опасностей.

Несмотря на уникальные черты каждого леса, несколько золотых правил пригодятся путешественникам в любых тропиках. Вот основные вещи, которых стоит избегать в таких путешествиях.

Никогда не заходите в джунгли без проводника

Самое главное — не заходить в джунгли в одиночку. Риск заблудиться и оказаться без помощи реален, и проводник, знающий местность, — необходимое условие. Амазония не только населена опасной фауной, но и криминальными группировками. В 2023 году свыше 8000 человек погибли здесь из-за "растущего насилия и беззакония", сообщает Бразильский форум общественной безопасности (FBSP).

В условиях, когда на каждые 2451 квадратный километр приходится лишь один полицейский, проводники хорошо знают безопасные маршруты, снабжены необходимым снаряжением и способны вызвать помощь при необходимости.

Одежда: защита от жары, влажности и укусов

Подбор правильной одежды — ключевой фактор. Амазония круглый год встречает туристов 25-40 градусами тепла и высокой влажностью. Пот пристает к коже, создавая дискомфорт, а высокая влажность может повредить электронику, поэтому защитные пакеты просто необходимы.

Обязательны хлопковые рубашки с длинными рукавами, длинные брюки и шляпа, защищающая голову и шею. Не забывайте про носки, которые придется менять на сухие. В джунглях часто идут дожди, даже в сухой сезон, поэтому необходим водонепроницаемый комплект, а также противомоскитная сетка, чтобы избежать укусов.

Не выходите ночью

Тропики ночью полны опасностей. Если возможно, лучше отложить туалет до утра, так как ночью нужно будет выходить с фонариком, привлекая нежелательное внимание диких животных. Фонарик может стать приманкой для существ, которые активны ночью.

Осуществлять свои потребности до сна — простая, но полезная привычка, а в ночное время можно использовать емкость для мочи, чтобы избежать походов в темный лес.

Серьёзно относитесь к защите от насекомых

Амазонка — дом для 100 000 видов беспозвоночных, включая комаров, которые разносят опасные заболевания. Защита от них нужна на каждом шагу: обязательны спрей с ДЭТА и противомоскитные сетки. Особенно популярны сетки для головы, помогающие избежать укусов даже днем.

Против комаров помогают просторные одежды с длинными рукавами, а также обработка одежды и постельного белья перметрином.

Не трогайте ничего лишнего

Джунгли — место, где каждый обитатель защищается: ядовитая кожа, жалящие насекомые, хищные животные. Многие лесные существа адаптировались, и взаимодействие с ними может быть опасно.

Так, ядовитая лягушка-древолаз в Амазонии ярким цветом предупреждает о себе, а в Австралии гимпи-гимпи может вызвать сильнейшую боль. На тропе важно не касаться растений и животных, а если нужно раздвинуть листву, используйте мачете.

Не думайте, что здесь на вас не охотятся

В тропических лесах обитает множество хищников, таких как амазонский ягуар, известный своими атаками на людей. Эти животные активны ночью и любят охотиться на одинокую добычу.

Другие опасности — леопарды, тигры, пумы, способные выследить жертву, поэтому никогда не покидайте группу.

Осторожно с купанием

Некоторые водоемы безопасны, но только те, что одобрены проводником. Амазонка кишит опасной фауной, включая анаконд, электрических угрей и акул.

В Австралии водятся опасные морские крокодилы, которые в 2023 году погубили более 130 человек. Купание разрешается только в проверенных местах и в определенный сезон.

Принимайте лекарства и прививки

В тропиках много инфекций, и защита от болезней обязательна. Прививки от жёлтой лихорадки, брюшного тифа, гепатита и других заболеваний — необходимая мера перед поездкой.

На Амазонке высок риск малярии, поэтому противомалярийные таблетки рекомендуют начать принимать ещё до путешествия и продолжать после возвращения.

Не ешьте и не пейте местное

Тропики полны ядовитых растений и загрязненной воды, и любое собрание дождевой воды должен одобрить гид.

Запасы питьевой воды должны быть заранее продуманы, а питание должно быть горячим, чтобы избежать контакта с насекомыми.

Не собирайте сувениры

Тропики находятся под охраной, и любые следы вашего присутствия, включая сувениры, остаются нарушением экологии. Змеиную кожу, насекомых и другие элементы природы нельзя забирать с собой.

Единственные воспоминания, которые стоит увезти, — это фотографии, позволяющие пережить путешествие без вреда для окружающей среды.

Уважайте лес

В лесу нельзя оставлять мусор, охотиться или ловить животных. Здесь обитает множество редких видов, и они заслуживают уважения.

Ваше снаряжение и тропа должны минимально воздействовать на окружающую среду. Уважение к лесу — залог не только этичного, но и безопасного путешествия.

Уточнения

Джу́нгли - древесно-кустарниковые заросли в сочетании с высокими грубостебельными злаками, слово "джунгли" происходит от английского jungle, корни которого уходят в санскрит, где слово "джангала" (санскр. जङ्गल) означало "невозделанные земли". Жившие в Индии англичане позаимствовали это слово из хинди и урду, в которых оно к этому времени означало "лес", и стали употреблять его в значении "непроходимые заросли".

