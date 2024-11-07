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Эксперты назвали самые популярные направления у россиян на новогодние каникулы

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Туризм

Востребованы также поездки для оздоровления, сообщили туркомпании в интервью порталу "Интерфакс-Туризм".

Эксперты назвали самые популярные направления у россиян на новогодние каникулы
Фото: pxhere

В числе пяти самых популярных направлений для новогодних каникул оказались Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Турция и Россия. Первые заявки начали поступать еще в июле.

В настоящее время новогодние туры в Египет являются наиболее популярными, вслед за ними идут ОАЭ и Таиланд с существенным отставанием, отметила Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel.

Она также добавила, что стоимость туров в ОАЭ, Таиланд и Египет в валютном эквиваленте возросла на 5-6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а путевки в Турцию подорожали на 5-8%.

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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