Эксперты назвали самые популярные направления у россиян на новогодние каникулы

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Востребованы также поездки для оздоровления, сообщили туркомпании в интервью порталу "Интерфакс-Туризм".

Фото: pxhere

В числе пяти самых популярных направлений для новогодних каникул оказались Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Турция и Россия. Первые заявки начали поступать еще в июле.

В настоящее время новогодние туры в Египет являются наиболее популярными, вслед за ними идут ОАЭ и Таиланд с существенным отставанием, отметила Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel.

Она также добавила, что стоимость туров в ОАЭ, Таиланд и Египет в валютном эквиваленте возросла на 5-6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а путевки в Турцию подорожали на 5-8%.